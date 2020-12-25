快訊

室內晾衣等於慢性自殺？面對媒體「季節文」的反應

范瑋琪為「狗官說」道歉 蘇貞昌：沒放心上 肯定黑人努力

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高鐵今晚加開南下全車自由座列車 南港至左營各站停靠

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
台灣高鐵公司宣布，今晚自南港站加開1班次南下各站停靠之全車自由座列車。本報資料照片
台灣高鐵公司宣布，今晚自南港站加開1班次南下各站停靠之全車自由座列車。本報資料照片

台灣高鐵公司宣布，今晚自南港站加開1班次南下各站停靠之全車自由座列車，為南下8827車次，今晚7時15分自南港發車，晚上9時50分抵達左營。

台灣高鐵公司說，經檢視旅客訂位狀況，今天晚間自南港站加開1班次南下各站停靠之全車自由座列車，商務車廂除外，以加強服務旅客週末南下之旅運需求，歡迎多加利用。

旅客若欲搭乘各加開全車自由座班次之商務車廂，可持自由座車票，經列車長依照座位利用狀況，補足差價後安排入座。

台灣高鐵公司說，旅客自進入車站含車站大廳、售票處等非付費區，即須佩戴口罩，同時配合量測體溫；各車站已於乘車動線上設置消毒酒精，敬請旅客利用防疫。高鐵公司秉持「乘車安全、為您守護」的服務理念，持續配合政府政策實施防疫措施，敬請旅客做好自我防護、安心搭乘。

高鐵

延伸閱讀

高鐵25日加開1班南下列車 全車自由座

成渝高鐵公交化 雙城62分鐘直達

南港分局長被爆酒後失態手摸女記者 北市警局回應了

南港免費新景點+1！最美船型建築「N24台北方舟」即日開放，旋轉階梯＋落地玻璃好時尚

相關新聞

跨年夜2004年7.6度最凍！ 氣象局：今年跨年各地寒冷

中央氣象局官方臉書「報天氣 - 中央氣象局」指出，跨年前一天全台各地將迎來入冬最顯著的降溫。今天受東北風影響，27日受鋒...

登大霸尖山有福了 政委張景森建議開放大鹿林道

攀登大霸尖山的登山客，未來有機會少走38公里，大幅減少前往大霸尖山的時間。行政院政務委員張景森日前前往大鹿林道東缐視察，...

下周寒流要來了！ 彭啟明：台灣自2005年以來最冷跨年

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，昨天北部由濕轉乾，溫度也稍下滑，清晨低溫北部降到15-16度，...

整理包／2021年元旦新制 與你荷包相關

2020年即將進入尾聲，明年元旦起多項重大民生新制上路，除了勞工基本薪資、國民年金保險及勞保費率都將調漲外，口罩實名制則...

夜貓子福音 凌晨才開市的台版築地、漁市食堂

夜貓子注意！除了夜市、夜唱與夜店，夜晚玩台灣可以玩什麼新花樣？國旅大爆發，各地開始推動夜間觀光、24小時不斷電遊程。

元旦起多項民生新制上路 看緊荷包

二○二一年元旦起多項重大民生新制上路，除了勞工基本薪資、國民年金保險及勞保費率都將調漲外，口罩實名制則是「降價又增量」，...

不敢再去南崁好市多？ 網見人潮全沒了：都消毒了請安心消費

疫情指揮中心22日公布案765、染疫紐籍機師的活動史，其中他曾於11日上午至好市多南崁店消費。如今，雖然南崁好市多已全面消毒，但民眾似乎仍相當恐慌，過去常常的排隊人龍已不復見。

下周三寒流急凍！ 吳德榮：跨年至元旦將創入冬最低溫

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天白天起桃園以南為晴時多雲天氣，白天舒適微熱、...

換現金也不要！長輩囤上萬元三倍券捨不得用 憂月底變廢紙急壞了

你用完了嗎？今年7月開放兌換的振興三倍券，使用期限只到12月31日為止。有網友抱怨家中長輩拿到三倍券後，卻一直囤著捨不得用，直到這幾天才開始著急地問應該怎麼花掉。留言紛紛表示可以去大賣場、百貨公司買3C家電等，保證短時間內就能花到一張不剩。

上班族BMI偏高 小心五大健康危機

榮新診所昨天公布今年五月至九月最新職場健康調查分析顯示，多數上班族有代謝症候群問題，40%腹圍超標、半數BMI偏高，潛藏...

宜蘭連續下雨28天破紀錄 仍有機會持續刷新

氣象局今天表示，宜蘭連續降雨天數已達28天，刷新歷史紀錄，目前觀察仍有持續推進的機會；另外未來一週氣溫上下起伏，30日冷...

長榮恐遭減班！ 工會：基層員工受衝擊 盼交部審慎評估

長榮航空紐籍機師違反防疫規定，造成我國253天零本土確診止步，除機師日前已遭長榮火速開除，交通部昨也對長榮祭出100萬元...

熱門新聞

國民泡麵「維力炸醬麵icash2.0」超逼真！7-11門市限量開賣時間快鎖定

萬豪酒店變「朕豪酒店」？試營運前一天改名 有幕後原因

連3次被離職！她收入竟比年薪還多 網讚心態：會成功

老公第一次做全麻手術「硬撐」力抗麻藥 醒來慘狀妻子笑翻

下周寒流要來了！ 彭啟明：台灣自2005年以來最冷跨年

家有宜得利珪藻土快檢查！含石綿台灣下架62品項

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。