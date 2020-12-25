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高鐵今晚加開南下全車自由座列車 南港至左營各站停靠
台灣高鐵公司宣布，今晚自南港站加開1班次南下各站停靠之全車自由座列車，為南下8827車次，今晚7時15分自南港發車，晚上9時50分抵達左營。
台灣高鐵公司說，經檢視旅客訂位狀況，今天晚間自南港站加開1班次南下各站停靠之全車自由座列車，商務車廂除外，以加強服務旅客週末南下之旅運需求，歡迎多加利用。
旅客若欲搭乘各加開全車自由座班次之商務車廂，可持自由座車票，經列車長依照座位利用狀況，補足差價後安排入座。
台灣高鐵公司說，旅客自進入車站含車站大廳、售票處等非付費區，即須佩戴口罩，同時配合量測體溫；各車站已於乘車動線上設置消毒酒精，敬請旅客利用防疫。高鐵公司秉持「乘車安全、為您守護」的服務理念，持續配合政府政策實施防疫措施，敬請旅客做好自我防護、安心搭乘。
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