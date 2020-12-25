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不敢再去南崁好市多？ 網見人潮全沒了：都消毒了請安心消費

聯合新聞網 / 綜合報導
因案765、染疫紐籍機師曾於11日至好市多南崁店購物，引發民眾恐慌，如今排隊購物人潮已不復見。圖為好市多南崁店停車場示意圖。 攝影／記者曾增勳
因案765、染疫紐籍機師曾於11日至好市多南崁店購物，引發民眾恐慌，如今排隊購物人潮已不復見。圖為好市多南崁店停車場示意圖。 攝影／記者曾增勳

疫情指揮中心22日公布案765、染疫紐籍機師的活動史，其中他曾於11日上午至好市多南崁店消費。如今，雖然南崁好市多已全面消毒，但民眾似乎仍相當恐慌，過去常常的排隊人龍已不復見。

案765、染疫紐籍機師曾於11日上午11點至12時至好市多南崁店購物消費，引起民眾恐慌，因此南崁好市多23日宣布，即起停止試吃、熱食區桌椅減半，並於當晚進行全面消毒。

然而，就有一名女網友在臉書社團「蘆竹南崁資訊大小事分享團」分享南崁好市多的近況，她表示第一次發現「停車場空蕩蕩，還免排隊結帳」，她還意外聽到賣場員工苦笑說，「再這樣下去，老闆要停業了」，她聽了也不禁覺得感慨。

網友們看完後也有感南崁好市多人潮減退，紛紛留言「昨天晚上快8點經過，車位竟然還有503個」、「我晚上也去了，人超少超好逛」、「下班經過確實人潮變少了」、「人真的少很多，停車場空蕩蕩的」。

南崁好市多已進行全面消毒及暫停試吃、座位減半等因應措施，但仍不見人潮回流。對此，就有許多網友就認為「台灣人很健忘的，相信週末又會客滿了」、「都全面消毒過了不是嗎？」、「都發生了也曝光了，該消毒的也消毒了，現在才不去也太晚了，就安心的去消費吧」、「別鬧了！這冷清大概頂多1、2週就恢復人龍了，而且有年費，不會因為這樣就倒的」。

好市多 Costco 疫情

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