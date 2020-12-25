換現金也不要！長輩囤上萬元三倍券捨不得用 憂月底變廢紙急壞了

你用完了嗎？今年7月開放兌換的振興三倍券，使用期限只到12月31日為止。有網友抱怨家中長輩拿到三倍券後，卻一直囤著捨不得用，直到這幾天才開始著急地問應該怎麼花掉。留言紛紛表示可以去大賣場、百貨公司買3C家電等，保證短時間內就能花到一張不剩。

一名網友在臉書爆怨公社中貼出一張照片，家中長輩到現在還有不少的三倍券尚未使用。原po表示面額500和200「好像各22張」，初估約有15400元。「不懂長輩在想什麼，券拿到後一直捨不得用」，一直勸也沒有用，甚至有朋友要拿現金跟他換也被拒絕。直到最近年底大限將至，才跑來問該怎麼處理這些三倍券，深怕用不完會變廢紙，「那當初要你快用掉不用是在幹嘛啦」。

大批網友建議可以買家電或常用的日用品，「或是好市多走一回很快就消失了」。甚至有人認為1萬多其實也沒什麼好買，買一支iPhone 12就花光了，百貨公司逛一趟還要倒貼好幾張現金。也有熱心網友表示「我可以幫處理」、「不然我8折收好了」，卻被原po回應「一比一換成現金給他都不要了...」，無奈表示真的不知道長輩在想什麼。

三倍券使用進入倒數階段，根據經濟部統計目前仍約有43萬人尚未領取，並再次呼籲「尚未領的趕快領，尚未使用的趕快消費」，如果期限到了仍未使用完畢，無法辦理退費，紙本券也無法再使用。三倍券官網目前也有「把握機會享優惠」專區，列出各縣市政府以及店家的優惠，若還沒使用完畢的人可以上網查詢。