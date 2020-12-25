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登大霸尖山有福了 政委張景森建議開放大鹿林道

聯合報 / 記者王茂臻/即時報導
行政院政務委員張景森赴大鹿林道東段視察，這裡是前往攀爬大霸尖山的最常使用的路線。圖╱翻攝張景森臉書
行政院政務委員張景森赴大鹿林道東段視察，這裡是前往攀爬大霸尖山的最常使用的路線。圖╱翻攝張景森臉書

攀登大霸尖山的登山客，未來有機會少走38公里，大幅減少前往大霸尖山的時間。行政院政務委員張景森日前前往大鹿林道東缐視察，他表示將向內政部提案在此段路線提供接駁。大鹿林道是目前攀登大霸尖山最常使用的路線。

張景森在臉書指出，經過歷史調查、現況了解、實地勘查、諮詢專家、並廣泛與登山團體討論之後，本人擬正式向內政部提出「大鹿林道東缐提供登山口接駁服務」之建議。

登山嚮導指出，大鹿林道早年有開放車輛通行，登山客可搭乘板車到馬達拉溪登山口，在此陡上抵達99山莊，再前往大霸、小霸等山岳。

但之後大鹿林道受坍方等影響，未對一般登山客開放，因此若要攀搭大霸尖山，來回必須多走38公里的林道，許多登山客為了要「撐過」這38公里，還會拖著菜籃車或推車帶著登山裝備上山，成為大鹿林道獨特的登山特色。

張景森說，這條林道上目前還是有公務車、工程車、救難車、山莊的摩托車可以通行，顯然不是步道等級，也不應該以步道等級來維護，￼￼所以登山者對所謂「車輛通行有安全顧慮￼」之說難以信服。

張景森說，有人擔心接駁車可能會影響步行者的安全，帶來噪音和廢氣，他認為這可以用好的規劃來解決，例如規劃接駁車隊的運作時段，每天於特定時間去回。這樣就沒有會車的問題，也跟步行者分離使用時段，避免互相干擾。接駁車可以限制採用電動車，這樣也沒有空汙和噪音的問題。

環團人士則表達憂慮，即便採用電動車沒有空汙，但一旦開放，大鹿林道的登山客人數很可能較現在倍增，會不會影響當地生態，仍須審慎評估。

大霸尖山是台灣百岳的「三尖之一」，以高聳獨特的造型聞名。記者王茂臻╱攝影
大霸尖山是台灣百岳的「三尖之一」，以高聳獨特的造型聞名。記者王茂臻╱攝影

大霸尖山是台灣百岳的「三尖之一」，以高聳獨特的造型聞名。記者王茂臻╱攝影
大霸尖山是台灣百岳的「三尖之一」，以高聳獨特的造型聞名。記者王茂臻╱攝影

張景森 內政部 噪音

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