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下周寒流要來了！ 彭啟明：台灣自2005年以來最冷跨年

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
今年底將是自2005年後最冷的一次跨年，建議盡量減少跨年當天在戶外停留的時間。本報資料照片
今年底將是自2005年後最冷的一次跨年，建議盡量減少跨年當天在戶外停留的時間。本報資料照片

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，昨天北部由濕轉乾，溫度也稍下滑，清晨低溫北部降到15-16度，東北部迎風面有點水氣，有短暫陣雨，以桃園以北為主，預計白天溫度16-22度，中部約16-27度，南部17-28度，今天到明天清晨都是東北風的天氣，仍要留意早晚的低溫。

他說，周六時位於中國東岸的高壓將往東移出海，台灣附近的東北風將顯著減弱，轉為偏東風到東南風，迎風面的東北部及東半部仍是多雲偶有局部短暫陣雨，但已經是近期最穩定轉乾回溫的天氣了，預期各地溫度回升顯著，陽光普照，北台灣高溫可回升到22-23度，中部及花東高溫24-26度，南部高溫甚至可到27度以上。

周日下半天開始，則逐漸受到一波鋒面掠過，各地雲量稍增，彭啟明說，北部容易有些短暫雨勢，鋒面晚間通過台灣時，再轉為東北風，北部會有點感覺，中南部變化不大，類似天氣延續到下周一、周二，各地溫度相較於過去幾天，顯著略溫暖，除了東北部迎風面有短暫偶陣雨外，是近期較穩定回暖的時間點。

彭啟明說，目前位於西伯利亞的冷高壓，預期顯著的鞏固南侵，將在下周很快速的往南衝，讓整個中國東岸從下周一二開始，進入急凍的環境，這是對岸定義的寒潮爆發，整個中國東岸都會創下入冬以來新低溫，例如北京零下15度、上海零下五度，南方的廣東福建甚至都只有接近於零度數字出現，這是自2005年以來整個東亞最冷的跨年天氣。

要特別注意的是在周三，也就是12月30日當天，他說，台灣將會面臨急降溫，預期北部會降到低溫9-12度，中南部也會顯著下滑，北部會轉為偏濕冷，水氣也較多，周四跨年當天會逐漸由濕冷轉乾冷，迎風面的東北角到宜蘭仍偶陣雨，但多數地方將轉陰沉較乾的天氣，中南部略晴朗，北部低溫都會地區下看7-8度，空曠地區5-6度，中南部輻射冷卻低溫，也可能都只有個位數字的溫度，預期下周末才會逐步回溫，這波寒流會冷得很有感，要預作準備。

他說，台灣也是自2005年後最冷的一次跨年，對許多人會是一個很強烈的環境壓力，要特別注意年長者的健康，把室內的溫度調整到20以上，農漁民注意寒害的影響，建議盡量減少跨年當天在戶外停留的時間。

「低溫、低溫、低溫！」中央氣象局長鄭明典也在臉書表示，迎風面有點水氣，但不是很潮濕，比較傾向是乾冷的天氣型態。跨年的室外活動請穿暖一點，帶個暖暖包應該很不錯。

今年底將是自2005年後最冷的一次跨年，建議盡量減少跨年當天在戶外停留的時間。本報資料照片
今年底將是自2005年後最冷的一次跨年，建議盡量減少跨年當天在戶外停留的時間。本報資料照片

低溫 跨年

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