整理包／2021年元旦新制 與你荷包相關

2020年即將進入尾聲，明年元旦起多項重大民生新制上路，除了勞工基本薪資、國民年金保險及勞保費率都將調漲外，口罩實名制則是「降價又增量」，14天10片共40元。萊豬也將從元旦起開放進口，含豬肉食品須標示產地，營養午餐全面採用國產食材。

明年元旦起實施多項與民眾荷包相關新制，其中勞保普通事故保險費率調高至11.5%，基本工資月薪漲至2萬4000元，時薪升至160元；農民退休儲金制度也將開跑，未滿65歲農民及政府每月提繳相同金額，滿65歲即可按月請領。國民年金保險費率調整為9.5%，健保住院部分負擔同一疾病每次最高金額改4.1萬元、全年最高6.9萬元。

明年元旦新制還有：

●教育部修作業要點 育兒津貼不再「少領一個月」

孩子滿三歲前，爸媽或監護人可申請育嬰假留職停薪照顧小孩，但請了育嬰假，就不能領教育部發放的二至四歲育兒2500元津貼，若民眾當月有一天恰好是育嬰留停，當月就領不到育兒津貼，不少民眾覺得是「少領一個月」。教育部修正育兒津貼作業要點，未來育嬰留停認定期間將由核定機關（指鄉鎮市區公所）認定，以不超過六個月為限，增加區間彈性。

●校園午餐一律用國產牛豬 營養午餐加碼補助

政府開放美豬進口，為避免讓學生吃到含萊客多巴胺的豬肉，教育部修正「學校外訂盒（桶）餐採購契約（範本）」，要求學校午餐一律採用國產在地優良肉品（含加工品），若廠商違約，最重可直接終止契約，全台22縣市國中小已全面換約，教育部明年起預計投入每年20億，將學校採用「三章一Q」食材補助由原來每人每餐3.5元，大幅增加為六元。

●新增於災防告警細胞廣播訊息系統(PWS)發送「火山噴發訊息」。

當火山活動等級研判為二級，並經火山專家諮詢小組會議確認後，利用災防告警細胞廣播訊息系統(PWS)，針對預估受影響之鄉鎮市區發布火山噴發訊息。

●汽機車噪音超標 「聲音照相」拍到就罰

為避免高噪音汽機車影響民眾居住安寧，環保署推動科技執法加強汽機車噪音管制，明年1月1日起開放各地方政府使用「聲音照相」設備，道路速限小於50公里處聲音管制標準為86分貝，50至70公里處為90分貝；只要行駛中的汽機車分貝超過標準，就會被「自動拍照」並直接開罰1800元至3600元。

●廢止旅宿業商品服務禮券定型化契約應記載及不得記載事項

配合經濟部會銜各部會於4月10日公告訂定「商品（服務）禮券定型化契約應記載及不得記載事項」，並自明年1月1日生效，廢止「觀光旅館業商品(服務)禮券定型化契約應記載及不得記載事項」、「旅館業商品(服務)禮券定型化契約應記載及不得記載事項」及「民宿商品(服務)禮券定型化契約應記載及不得記載事項」，自明年1月1日起不分業別全面適用前揭應記載及不得記載事項。

●農民也有退休金 按月提繳65歲可請領

為保障農民老年生活、鼓勵青年加入農耕事業，農委會推動「農民退休儲金」制度，明年1月1日起，未滿65歲農民可自願每月提繳一定金額，政府也會提繳相同金額，共同存在農民退休儲金個人專戶。農民年滿65歲後，以個人專戶本金及累積收益，依平均餘命計算，按月定期發給退休儲金。

●平衡稻米供需 四期作僅三期可交公糧

為建立合理水旱輪作制度，平衡國內稻米供需，明年1月1日起實施「稻作四選三」措施，限制稻農在4個期作中最多只能選擇3個期作交公糧或領稻作直接給付金，表示4個期作最少需1個期作申報種植水稻以外作物、或辦理生產環境維護措施，並於111年第2期作起受理稻作申報時，往前勾稽3個期作申報資料，符合前述條件者，才受理申報交公糧及稻作直接給付。

●農業保險項目 擬增養蜂、葡萄、茶業

農委會近年試辦農業保險，截至10月已開發21種品項、33張保單，累計投保件數5.6萬件、投保金額127億元、投保面積9.4 萬公頃，整體投保率達10.74%。明年1月1日起將擴大保障範圍，規畫開發中有養蜂、葡萄及茶，將持續增加保險品項，讓更多農漁民參加農業保險，投保農漁民也有三分之一至二分之一保險費補助。

●避免大閘蟹驗出戴奧辛 強化源頭管理

先前輸出至香港地區的大閘蟹曾發生檢出戴奧辛殘留事件，且大閘蟹也是受大眾關注的外來養殖物種，如養殖蟹隻逃逸至自然水域，可能影響原生自然生態，明年1月1日起將強化大閘蟹產業源頭養殖端的溯源及監控管理。

●學術中年研究經費加碼

科技部加碼獎勵資深學者，今年起首度從人文、工程、自然、生命科學、跨領域五大領域，各補助七到十件優秀研究計畫，經費從每年500萬元到1500萬元不等，補助額度是現行專題研究的十倍。每次補助期程也從一般專題研究約一到三年，提升到三年以上。

●實施海運特定人員尿液採驗作業

「海運特定人員尿液採驗作業要點」自10月28日生效，海運相關業者明年1月1日起實施海運特定人員尿液採驗作業，並將相關文件報送航港局，以防制毒品氾濫，維護公共交通安全。

●特定電池等九項含汞產品 禁止製造進口

參照聯合國「汞水俁公約」相關規範，我國明年1月1日起，禁止製造及進口9類含汞產品，包括特定電池、開關及繼電器、普通照明緊湊型螢光燈、普通照明直管型螢光燈、普通照明高壓汞燈、電子顯示螢光燈、化粧品、殺蟲劑、殺菌劑、局部抗菌劑、非電子測量儀器等。

●保護土壤、地下水 加強防汙設施及監測

強化地上儲槽前端汙染預防效能，修訂「防止貯存系統污染地下水體設施及監測設備設置管理辦法」，增訂設置防汙設施、定期監測、申報及備查程序等規定，由業者自主監測，保護土壤及地下水資源，並於明年1月1日實施。

●加嚴放流水標準 多種業別新增管制項目

明年1月1日起，增訂科技業、石化業所使用的丙烯腈等9項物質。金屬表面處理業等5種事業、石油化學專業區以外工業區汙水下水道，訂定氨氮管制項目。公共汙水下水道系統增訂氨氮和總氮管制規定。製革業等23種事業及工業區下水道加嚴真色色度限值。製程運作重金屬且排放水量達一定規模的晶圓製造及半導體製造業等汙水下水道系統，加嚴鎘、鉛等9項重金屬管制限值。

●農業保險貸款提供免息 調高貸款額度

配合農業保險法施行，鼓勵農、漁業者參加農業保險，農委會修正「辦理政策性農業專案貸款辦法」當中農業保險貸款規定，明年1月1日至111年12月將提供免息措施，且提高每一借款人最高貸款額度為保險費金額。

●保護瀕危物種、維護棲地 將有獎勵金

為鼓勵民眾參與生物多樣性保育行動，明年起實施「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」，由林務局評定生物多樣性熱點區域實施，分為「瀕危物種生態服務給付」及「重要棲地生態服務給付」2類別，前者針對農地友善、自主通報與巡護監測工作實施獎勵給付；後者對地維護、棲地營造及瀕危植物生育地成效等以疊加概念進行給付。

●私有林因保育限伐 每公頃補償2萬元

為鼓勵私有林主與租地造林承租人在積極營林的同時採取友善環境的採伐方式，林務局公告「具生產性私有林限制採伐補償要點」，未來若有私有林地及出租造林地，因為環境敏感及受保護動植物緩衝帶而遭受限制伐採，政府將可以每公頃2萬元補償林農，以兼顧林木生產及維護生態環境。

●漁業用油補貼比率不調降 仍維持14%

漁業用油補貼比率原本預定自明年1月1日起調降為5%，漁業署檢討調整後，決議仍維持補貼14%，預計受惠漁船、漁筏約1萬3000艘。

●刺網漁業漁具標示 違者最高罰15萬元

「刺網漁業漁具標示措施」明年1月1日起實施，規範主營及兼營刺網漁業漁船，使用網具應依規定標示；若作業中網具不慎流失，應向所在地漁政主管機關通報。本措施至明年6月底為宣導期，自明年7月1日起，攜帶未標示刺網網具出港者，依規定處3萬元以上15萬元以下罰鍰，111年1月1日起，網具流失未通報遭拾獲者，依規定處3萬元以上15萬元以下罰鍰。