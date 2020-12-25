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下周三寒流急凍！ 吳德榮：跨年至元旦將創入冬最低溫
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天白天起桃園以南為晴時多雲天氣，白天舒適微熱、早晚涼；大台北及東半部偶有局部短暫雨的機率，天氣稍涼。北部15至22度、中部15至28度、南部16至29度、東部16至27度。
周六各地晴時多雲，白天溫暖、早晚涼，東北部偶有零星降雨。周日中層水氣由南方移入，各地雲量略增，偶有局部零星降雨的機率；白天舒適、早晚涼。下周一一小股東北風增強、影響很輕微，各地仍多雲時晴。下周二各地晴朗穩定、白天溫暖、早晚涼。
他說，但下周三冷鋒通過、超強冷空氣直衝而下，愈晚愈冷，上半夜北部即已降至10度以下，各地皆要注意天氣急凍。下周四的清晨、跨年夜至元旦晨，將創入冬最低氣溫紀錄。元旦白天起至3天，冷空氣將逐日減弱；氣溫逐日升，但因輻射冷卻效應，早晚氣溫仍很低。
他說，歐洲模式模擬的強度，台北市都會區約可降至7度左右，其他平地的最低氣溫更可降至5度左右；而美國模式模擬的強度則稍弱，約高2度；此乃科技極限而存在的不確定性，將隨時間的接近，不同模式模擬的差異才會逐漸減小，故應持續觀察最新資料，逐步修正。過早執著於精確的度數，是不符合科學的。
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