改善因西曬而空調不冷現象 桃機榮獲公共工程金質獎

全球新冠肺炎疫情嚴峻造成桃園機場低度運作，但是桃機公司把握這段期間進行許多整建工程，過去桃機的B5、B6及B9等候機室的過境長廊常常被民眾批評冷氣不冷，桃機公司再次期間完成「桃園國際機場第一航廈及其周邊空調系統設備整建計畫工程」，並且首度獲得「公共工程金質獎」，有效改善候機室因陽光西曬、登機前旅客湧入，造成室溫驟升所帶來不適感。

空調系統是機場運作的關鍵基礎設施之一，也是民眾在夏天最有感的系統，由於機場是24小時運作的環境，設備在長時間運作之下已達使用年限，且運轉效能逐漸降低。桃機利用疫情期間進行工程，汰換並新設空調設備計370台，其中候機室增設獨立運作的立式空調箱，流線格柵造型融合整體空間設計，應用智慧化系統計算空調需求，達到節能並兼顧舒適之目的，有效改善候機室因陽光西曬、登機前旅客湧入，造成室溫驟升所帶來不適感，並透過設施效能的提升，不但節省電費支出，減碳量更相當於一座大安森林公園一年的吸碳量。

「公共工程金質獎」由行政院公共工程委員會舉辦，有工程界奧斯卡之稱，為國家公共工程的最高榮譽。本屆計有78件工程參選，創歷年新高，得獎計55件，特優5件、優等26件及佳作24件。「桃園國際機場第一航廈及其周邊空調系統設備整建計畫工程」於107年12月底開工，範圍包含第一航廈出入境大廳、南北登機長廊、候機室以及舊海關大樓，機場公司利用疫情期間加速施工，在工程人員日以繼夜的努力下，已於109年7月31日提前1個月完工，更獲得設施類佳作。