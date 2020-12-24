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改善因西曬而空調不冷現象 桃機榮獲公共工程金質獎

攝影中心 / 記者鄭超文／桃園機場即時報導
第20屆「公共工程金質獎」今天舉行頒獎典禮，由工程會主任委員吳澤成（左）頒發「設施類佳作」給桃園機場公司維護處長易顯榮（中）。圖／桃機公司提供
第20屆「公共工程金質獎」今天舉行頒獎典禮，由工程會主任委員吳澤成（左）頒發「設施類佳作」給桃園機場公司維護處長易顯榮（中）。圖／桃機公司提供

全球新冠肺炎疫情嚴峻造成桃園機場低度運作，但是桃機公司把握這段期間進行許多整建工程，過去桃機的B5、B6及B9等候機室的過境長廊常常被民眾批評冷氣不冷，桃機公司再次期間完成「桃園國際機場第一航廈及其周邊空調系統設備整建計畫工程」，並且首度獲得「公共工程金質獎」，有效改善候機室因陽光西曬、登機前旅客湧入，造成室溫驟升所帶來不適感。

空調系統是機場運作的關鍵基礎設施之一，也是民眾在夏天最有感的系統，由於機場是24小時運作的環境，設備在長時間運作之下已達使用年限，且運轉效能逐漸降低。桃機利用疫情期間進行工程，汰換並新設空調設備計370台，其中候機室增設獨立運作的立式空調箱，流線格柵造型融合整體空間設計，應用智慧化系統計算空調需求，達到節能並兼顧舒適之目的，有效改善候機室因陽光西曬、登機前旅客湧入，造成室溫驟升所帶來不適感，並透過設施效能的提升，不但節省電費支出，減碳量更相當於一座大安森林公園一年的吸碳量。

「公共工程金質獎」由行政院公共工程委員會舉辦，有工程界奧斯卡之稱，為國家公共工程的最高榮譽。本屆計有78件工程參選，創歷年新高，得獎計55件，特優5件、優等26件及佳作24件。「桃園國際機場第一航廈及其周邊空調系統設備整建計畫工程」於107年12月底開工，範圍包含第一航廈出入境大廳、南北登機長廊、候機室以及舊海關大樓，機場公司利用疫情期間加速施工，在工程人員日以繼夜的努力下，已於109年7月31日提前1個月完工，更獲得設施類佳作。

桃園機場公司表示，獲獎是一種肯定更是責任的延續，桃園機場公司將持續推動公共工程與旅客服務品質，同時響應政府節能減碳政策，以善盡企業社會責任，打造值得國人驕傲的世界標竿機場。

桃園機場首度獲得「公共工程金質獎」，獲獎的「桃園國際機場第一航廈及其周邊空調系統設備整建計畫工程」特別在候機室增設獨立運作的立式空調箱，流線格柵造型融合整體空間設計，有效改善候機室因陽光西曬、登機前旅客湧入，造成室溫驟升所帶來不適感。圖／桃機公司提供
桃園機場首度獲得「公共工程金質獎」，獲獎的「桃園國際機場第一航廈及其周邊空調系統設備整建計畫工程」特別在候機室增設獨立運作的立式空調箱，流線格柵造型融合整體空間設計，有效改善候機室因陽光西曬、登機前旅客湧入，造成室溫驟升所帶來不適感。圖／桃機公司提供

桃園機場 桃機 疫情

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