白牌車合法營業全國首例 一粒麥子基金會為公益

為改善偏原鄉交通不便問題，交通部105年起推動「需求反應式運輸服務」幸福巴士1.0後，今天於屏東縣滿州鄉再推幸福巴士2.0；公路局總局運輸組長王在莒說，升級版幸福巴士，由縣府輔導民間成立市區汽車客運業，讓民間白牌車可合法經營偏鄉客運服務，也是交通部修法後全國首例，屏東民眾透過line APP在「PT GO」平台或專線電話預約搭乘，價格比照客運。

「客運如人體動脈，幸福巴士如微血管，整合後的升級版，讓血流更順暢！」屏東縣政府秘書長邱黃肇崇秘書長說，偏鄉人口稀少，需求不足，難以支撐傳統客運路線的維持，滿州鄉新創幸福巴士2.0服務啟動後，縣內9個偏原鄉都有幸福巴士服務，共有17輛巴士營運32條路線，彌補傳統客運無法深入的最後一哩路。

他說，交通部11月27日公告修訂汽車運輸業管理規則後，縣府輔導在偏鄉從事長照的一粒麥子基金會成立市區汽車客運業，讓民間白牌車合法經營偏鄉客運服務，也是全國首個由輔導社會團體成立市區客運業案例；要感謝交通部引進企業資源挹注偏鄉交通，包含長榮航空、中華航空補助購車與營運經費3年共1000萬元、鼎漢公司建置「PT GO」預約平台、寶錄公司捐贈車機與驗票機、文藻大學協助駐點人力、三維工程補貼前3個月營運期間票價。

縣府交通旅遊處長黃國維說，幸福巴士採電話預約，升級版導入智慧叫車平台，增加服務便利性和時間彈性，縣府今年獲交通部ITS計畫補助建置智慧運輸平台，已上網招標中，期望未來智慧運輸平台建置完成後，民眾透過一個網頁、APP或一個專線，就能查詢並預約所需要的交通服務，並透過記名電子票證，連結中央或地方各部會補助資源，上下車刷卡時，即時享受優惠。

他說，滿州鄉幸福巴士路線有3條，分別由滿州鄉公所1輛無障礙中巴與一粒麥子基金會2輛7人座小型車營運，服務涵蓋全鄉境，民眾透過line APP「PT GO」平台或一粒麥子專線08-8717597、鄉公所專線08-8801184預約，營運時間周一至周五，每日往返恆春鎮6班次，票價比照客運約30元。