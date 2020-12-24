凝聚台灣精準健康產業 中部醫學中心AI醫盟籌備成立

凝聚台灣精準健康產業的關鍵力量，共同推動台灣下一個世界級智慧醫療產業，由台中榮總、中山醫學大學附設醫院、童綜合醫院、彰化基督教醫院、秀傳醫療集團、國軍臺中總醫院、部立豐原醫院、南投醫院、彰化醫院等及國立中興大學、弘光科技大學、中臺科技大學等教育機構，12月24日簽署成立「AI 精準健康醫療聯盟」（簡稱AI醫盟）。

發起人之一的立法院蔡其昌副院長表示，「台灣精準健康戰略產業」是行政院核定2021年至2024年國家發展策略，打造六大核心戰略產業之一，立法院近期已將生技醫療產業發展條例效期延長10年至2031年底，目的是鼓勵民間投資再生、精準與數位醫療等生技產業。

另一位發起人、中興大學校長薛富盛，將全面配合醫療體系所凝聚之發展目標，一起爭取民間、企業及政府資源，結合AI科技產業優勢特色及創意，推動中興大學合聘200位教授級臨床醫師，以及高階AI碩博生的研究人才，超前打造國際級精準健康研發的生態系基地。

醫療體系總召集人李三剛策略長表示，中部地區的優質醫療院所，過去在精準預防、診斷、治療、照護等資源投入皆已超前部署，具有龐大能量配合國家推動精準醫療政策，加速落實生態系，扶持產業鏈，並接軌國際，塑造台灣精準健康品牌。

召集人之一美國Tufts大學醫學院教授張武修指出，聯盟的重要目標是整合台灣資訊強項與優質醫療體系，具體有效提升台灣AI醫療的國際競爭力，將AI科技的精準與自動化落實在遠端、持續與更有效的醫療診斷與治療。台灣有非常優質的醫院與醫療體系，若能成功地將民間、企業、政府資源導入醫療服務產業，一定能創造台灣AI醫療的國際隊伍。

推動聯盟的推手國立中興大學林寬鋸教授指出，AI醫盟最大的特色是我們已連結全國最完善的醫生平台 A-Pen，可以立即連結全台灣臨床醫師的專長背景，將相同主題領域看診資料轉化為全球醫療雲的樞紐中心，經由AI科學分析系統，極快速度達到精準看診，及精準健康等加值服務。未來在5G、AIoT快速網絡基礎建設完成後，能有效解決長照、遠距的數位健康服務網絡。