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衛福部試辦花東遠距醫療 1年服務偏鄉近2000人次

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮慈濟醫院醫師加入遠距醫療，透過視訊為偏鄉民眾看診。圖／花蓮慈院提供
花蓮慈濟醫院醫師加入遠距醫療，透過視訊為偏鄉民眾看診。圖／花蓮慈院提供

花東地形狹長、偏鄉專科醫師欠缺，隨著資通訊精進、偏鄉網路建設逐步到位，健保署試辦遠距醫療，由偏鄉衛生所醫師看診，透過即時視訊傳送到合作醫院的專科醫師判讀後，作出診斷，今年已看診近2000診次，科別包括眼科、耳鼻喉科與皮膚科，明年還有望擴大到其他鄉鎮。

健保署東區業務組長李名玉說，衛福部前年5月發布通訊診察治療辦法，由部立台東醫院成功分院與高雄長庚率先啟動遠距醫療試辦計畫，部立花蓮醫院豐濱原住民分院也加入行列，接著再擴大到台東11個缺乏次專科醫療的鄉鎮，花蓮縣秀林鄉也在上個月起與花蓮慈濟醫院合作，透過五官鏡，提供糖尿病人眼底鏡檢查。

李名玉說，遠距醫療打破距離限制，透過視訊方式，補足偏鄉次專科醫療不足，藉由醫院與偏鄉衛生所、分院連線，讓醫院的專科醫生透過即時影像判讀病症，並釋出處方箋，讓病患可直接在衛生所、在地藥局拿藥，不需要舟車勞頓，就能享有區域級醫院以上的醫療資源。

東區藥務組今天邀集參與遠距醫療計畫的高雄長庚、花蓮慈濟、高雄醫大、台東馬偕醫院代表，及花東兩縣衛生局人員，說明今年度計畫執行狀況，並向協力醫院表達感謝。健保署統計，1到10月遠距醫療已為花東偏鄉服務1867人次。

李名玉說，目前遠距醫療費用未全面納入健保給付，衛福部將明年定為「遠距醫療健保給付元年」，正研擬相關草案，一旦通過，明年有機會全面納入，且服務範圍也可望擴大，以花蓮為例，除了目前已執行的秀林、豐濱兩鄉，列入「山地離島地區醫療給付效益提昇計畫」（IDS）服務範圍的萬榮鄉、卓溪鄉，都有機會加入。

健保署東區業務組今天說明遠距醫療試辦成果，也感謝各合作醫療院所的協助。記者王燕華／攝影
健保署東區業務組今天說明遠距醫療試辦成果，也感謝各合作醫療院所的協助。記者王燕華／攝影
健保署東區業務組今天說明遠距醫療試辦成果，也感謝各合作醫療院所的協助。記者王燕華／攝影
健保署東區業務組今天說明遠距醫療試辦成果，也感謝各合作醫療院所的協助。記者王燕華／攝影

衛生所 偏鄉 健保

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