七旬婦換人工膝關節解痛 竟鬧到急診室抽關節積血

72歲的李女士受退化性關節炎所苦，原想透過換人工膝關節解決問題，沒想到右膝接受人工膝關節置換後，卻發生反覆關節積血與疼痛。李女士已接受保守治療如抬高患側、休息、或壓迫患側等方式，但症狀未曾緩解，甚至需要到急診室抽關節積血。

李女士曾詢問手術治療方式，但未能下定決心再次開刀。最後李女士接受醫師提議新式栓塞治療，治療後兩個月內僅發生一次輕微關節積水且快速消散，與治療前狀況差異甚大。

其實李女士的經歷並不少見，隨國人膝關節退化的盛行率增至15%，衛福部推估有350萬人飽受膝關節疼痛之苦。雖動刀置換人工膝關節成功率高達9成，但國內每年超過2萬人必須動刀，使得原本發生率不到1%的併發症「反覆膝關節積血及疼痛」，也變得屢見不顯。

三總放射診斷部主治醫師許一智說，人工膝關節置換後的反覆關節積血與疼痛可能在開完刀後2星期到18年後發生都有可能。造成反覆關節積血的原因有很多，其中以膝關節滑液膜不正常增生血管最為常見。

許一智表示，雖然保守治療例如抬高患側、休息、或壓迫患側，能使一小部分病患症狀得到緩解，再手術仍然是最主要的治療方法。只是病患如果還沒辦法下定決心再一次開刀，還有一個全新微創治療的選擇-微細血管栓塞治療。