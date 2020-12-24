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孕婦車禍急診室剖腹產子 平安夜團聚享天倫樂

中央社 / 台中24日電

25歲顏姓孕婦車禍，嚴重外傷、血壓急降、內出血等，送醫後情況危急，在急診室剖腹產子，母子住院歷經3個多月治療，日前先後出院，今天是平安夜，一家團聚共享天倫之樂。

顏姓孕婦懷孕26週時因騎機車與汽車發生車禍，頭部劇烈撞擊，當下意識不清，救護人員趕抵現場，發現病人昏迷指數只有9分，還量不到血壓，她的左眼及左臉腫脹、右額頭瘀腫、左側有耳漏，四肢擦挫傷，立刻將她送醫搶救。

顏姓孕婦送達急診室，童綜合醫院啟動外傷小組協助搶救，腦部電腦斷層發現孕婦腦出血、左側多處顱骨骨折，超音波發現腹腔內有脾臟破裂內出血的現象。醫療團隊評估後，立即在急診室安排緊急剖腹產，順利接生1名男嬰，但嬰兒無哭聲、心跳微弱，立刻轉由兒科醫師急救。

而剖腹產過程中，顏女腹內出血嚴重，雖持續大量輸血、止血藥物治療，產婦的血壓仍急遽下滑，醫師摘除破裂脾臟並縫合腹部傷口，送往加護病房觀察。

顏女因頭部外傷嚴重陷入重度昏迷，住院第14天終於甦醒，但因腦室出現積水現象，再進行引流手術。日後接受復健治療，住院3個月後康復出院。

因車禍早產的男嬰，剖腹產出時只有924公克，歷經呼吸窘迫、肺出血、先天性貧血等多重情況，在兒童醫學部團隊治療後，成長到2350公克，出生3個月後終於回到媽媽懷抱。

顏女與家人表示，「感謝醫護團隊的照護，搶救了兩條瀕死的生命，雖治療過程漫長且艱辛，但一家人能夠平安團聚才是最重要的」。今天是平安夜，顏女一家人團聚共享天倫之樂。

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