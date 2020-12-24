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防弊！勞動基金監理會今召開 勞團要求強化委員查核權

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動基金弊案爆發後，勞動基金監理會今召開例行會議，全產總、全國金融業工會聯合總會等勞團於會前召開記者會，要求落實勞金局內控機制，強化金管會外部監督。記者葉冠妤／攝影
勞動基金弊案爆發後，勞動基金監理會今召開例行會議，全產總、全國金融業工會聯合總會等勞團於會前召開記者會，要求落實勞金局內控機制，強化金管會外部監督。記者葉冠妤／攝影

勞動基金弊案爆發後，勞動基金監理會今首度召開例行會議，全產總、全國金融業工會聯合總會、北市產總等勞團於會前召開記者會，高喊「高官賺飽、全民慘賠」、除要求落實勞金局內控機制，強化金管會外部監督，也呼籲強化監理會查核權責，定期向監理會報告廉政查核結果，此外，若對違法投信業者求償無門，應由政府負起連帶賠償責任。

全產總理事長江健興指出，勞動基金8年連4弊，前3起投信業者弊案加起來造成40.5億元虧損，此次則是勞金局內部高階官員內神通外鬼，抬轎圖利。他認為政府未善盡管理責任，賠掉勞工的錢，卻僅向投信或個人追償，無法讓人信服，因此要求政府若求償不成，就應負連帶賠償責任，這才是勞動部應有的積極作為。

勞動基金監理會委員、北市產總副理事長邱奕淦表示，監理會過去著重於勞動基金運用績效，對內控機制並不了解，若基金運作存在系統性風險，呼籲強化外部監督，由金管會加強嚴格把關，主動查核並出具查核報告； 勞動基金監理會委員、全國職業總工會理事長楊芸蘋也提到，委員們認真監督基金績效，但對於單一個股投資情況、內控機制等無法介入了解，要求勞動部啟動行政調查，對勞動基金的虧損負責。

北市產總總幹事陳淑綸說，儘管勞金局從明年起將自營部門全面列入普查，但很可能出現球員兼裁判、自己查自己的情況，勞團要求在廉政與自律公約規範下，相關人員的普查、抽查結果也應列入監理會報告及考核事項；監理會委員也可主動要求查核，或要求勞金局提列報告，避免監理會淪為政府的橡皮圖章。

對此，勞動部回應，3件投信業者不法案件，其中2案已全額獲得賠償，另1案仍在訴訟中。針對不法案件，勞金局會依據契約對代操投信沒收履約保證金、終止契約、請求連帶損害賠償及違約罰款等，也將限制投信公司5年內不得參與委託招標案。

針對這次弊端，勞動部表示，已提出4大面向、12項措施，全面強化管控及監理機制。經拜會金管會同意協助，未來也將對從事國內股票自營人員納入自律規範普查範圍，並定期向金管會系統申報，就個人投資與市場進行比對；未來也會要求勞金局向監理會報告內部及外部稽核結果及改進情形。

勞動部 勞動基金

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