洋蔥價跌！彰縣府首批購6公噸 農民有疑慮

冬季洋蔥盛產，彰化伸港農民反應價跌，現在產地批發價不超過11元，根本血本無歸，彰化縣府為穩定洋蔥價格，宣布啟動採購機制，首批先採購6公噸，但有農民表示不敢賣縣府，擔心今年沒交盤商，明年就做不了生意，縣府若有心採購，建議向上游盤商採購較為恰當。

彰化縣全台洋蔥第2大產地，集中在鹿港、和美、線西、伸港、福興、埔鹽、二林、大城、芳苑，其中伸港產量占一半，今年全縣種植面積約260公頃，預計明年減少約15公頃。

伸港洋蔥農姚寶煉說，洋蔥園從整地、種植、施肥到請人收成，5個月下來1分地成本約3萬5千元，農曆七月種的時候溫度高、難照顧，今年一半農民都虧錢，收成初期因產量有限，每公斤可達16元，到目前已收了7成，但價格一路跌現在只有10到11元，若每分地收成重量少於3公噸絕對不敷成本，農民哀哀叫。

官方統計目前進口洋蔥總量高達7萬9000多公噸，農民認為進口洋蔥影響產銷價格，縣議員賴清美接獲洋蔥農陳情。

她表示，今年剛種下去的洋蔥沒雨水長不大，現在收成期又遇上大量進口洋蔥，相較之下國外洋蔥保存久，國產洋蔥頂多只能放1個月，影響銷量，縣府雖有意採購在地洋蔥轉發給社區和社福團體，但今天詢問農民意願，因農民長期交貨給盤商，擔心今年若沒交盤商，明年東西賣不出去。