老翁輸尿管結石怕開刀併發腎水腫 雷射碎石疏通

苗栗縣72歲老翁輸尿管結石已久，因畏懼開刀遲未積極治療，近日就診時已併發腎水腫，衛福部苗栗醫院評估後，以輸尿管鏡雷射手術碎石清除，助老翁解除長期惱人疾患。

衛福部苗栗醫院今天發布醫療案例指出，吳姓老翁因結石已久，左側腎臟出現嚴重水腫，泌尿科團隊先安排住院置放引流管改善腎功能，接著再進行輸尿管鏡雷射碎石術，手術治療2天後恢復良好出院。

苗栗醫院院長李明輝表示，尿路結石的治療，可用體外震波碎石術、傳統開刀或內視鏡碎石術處理；經輸尿管內視鏡碎石可配合不同碎石工具，如電擊棒、氣動撞擊超音波等，雷射治療也是選擇之一。

李明輝說，雷射碎石不但石頭清除率高，且幾無後遺症，配合應用軟式內視鏡及新型拋棄式超細軟式內視鏡，從尿道經膀胱進入輸尿管到腎臟，可到達一般硬式內視鏡無法處理的地方，而纖細的雷射光纖可以一舉粉碎結石，較不會使腎臟或輸尿管受損，沒有傷口，隔天即可出院，成功率幾乎高達百分之百，也沒有發生輸尿管受傷情形，可提供不想接受開刀結石患者另一個選擇。

苗醫泌尿科醫師劉明岳指出，腎臟的集尿系統由許多分叉的管道構成，常用的體外震波碎石術對於超過2.5公分的大型腎結石或鹿角狀結石治療成效不佳，硬式輸尿管鏡可處理範圍有限，想有效清除鹿角狀及大型結石，多半只能選擇經皮腎造廔取石術或是軟式腎臟鏡雷射碎石手術。

苗醫泌尿科醫師簡維弘也說，相較傳統開刀方式，軟式輸尿管鏡比傳統硬式輸尿管鏡，可自由彎曲180至270度，所以進入腎臟後，可以順利檢查找到結石、當場打碎，對於年紀大、心肺功能不佳，或服用抗凝血劑者，因為出血少、疼痛感低，是較佳選擇。