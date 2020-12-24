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228連假提供7.8萬張澎金馬機票 下周一開訂

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
228連假離島機票下周一開訂。本報資料照片
228連假離島機票下周一開訂。本報資料照片

明年228紀念日有三天連假，交通部民航局規畫自2月26日（五）至3月2日（二）為航空疏運期，共計5天，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供966架次，計78,256個座位數，並將自12月28日下周一上午9時起開放訂位。

民航局說，228連假仍以航空旅運需求較大的澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已規畫加開班機及放大機型因應需求。

在各航線運能提供方面，民航局說澎湖航線（不含澎湖—金門航線）500架次、35,026個座位數；金門航線376架次、3萬7020個座位數；馬祖航線90架次、6210個座位數；上述3離島航線共計提供966架次、7萬8256個座位數，後續亦將視需求狀況適時增班。

民航局提醒旅客，此次228連假，於尖峰時段2月26日至2月28日台灣出發往離島方向，以及2月28日至3月2日離島出發回台灣方向機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」使用限制，俾使有限空運資源獲得更有效之利用。

民航局說，再次提醒旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身權益。

民航局說民眾務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補；搭機當日亦請提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機；另配合中央流行疫情指揮中心秋冬防疫專案，請於進入航空站及搭乘航空器時應佩戴口罩，共同維護我國防疫安全。

航線 民航局 金門

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