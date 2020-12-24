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使用3C眼睛用枸杞補眼？中醫師提醒這些人不能用
現代人大量使用3C產品，年紀輕輕就視力模糊、眼睛流目油，中醫師提醒，除了用眼過度影響外，使用3C時的姿勢也很重要，如果姿勢不對傷害頸椎，也可能影響視力；而很多人會用枸杞補眼，效果確實不錯，但如果腸胃功能不佳、特別是容易腹瀉的人，吃太多枸杞，更會拉肚子。
台南市立安南醫院中醫師曾印正說，中醫養眼觀第一個重點是使用3C產品時的姿勢：常常我們看著手機追劇、回訊息或玩手遊，很容易頭低太低或側躺看或趴著看等不正確姿勢。
這些不正確姿勢維持太久，容易讓頸椎產生壓迫甚至移位，頸部是連結心臟和頭部重要的部位，有些人眼睛不舒服或視物模糊跟頸椎不正有關聯，所以使用3C時要正坐、頭不能太低。
第二是使用的距離、環境光源，近看東西時我們眼周的肌肉會比較緊繃，長久下來會影響眼球的氣血循環，使眼睛易乾澀疲倦；在太暗的環境裡會讓瞳孔放大讓更多藍光直接影響眼底，使黃斑部容易受影響，所以適當的距離及充足的光源是需要的，當然如果能投射到電視或大螢幕會更好。
曾印正表示，如真覺得一用眼就容易不舒服，可以先按摩眼週的一些穴道，如睛明、攢竹、承泣、魚腰，可先用溫毛巾熱敷再按，效果會更好，按壓力道有微酸脹感即可，如果輕輕按壓就酸脹的不得了，要小心眼睛真的太過度使用。
食補方面，枸杞確實對一部分眼睛容易乾澀的病患有療效，但前提是腸胃功能要正常，否則平常就容易腹瀉體質的人如吃太多枸杞，可能還沒養眼就先拉肚子了，建議要找信賴的中醫師給予正確指引。
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