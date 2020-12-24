盒裝非雙鋼印口罩 今起回收

中央疫情指揮中心規定從9月24日起實名制口罩均為雙鋼印，但沒有雙鋼印的盒裝口罩則能賣到今天。衛福部食藥署醫粧組研究員王兆儀表示，未賣完的非雙鋼印口罩，必須回收驗章後，才能繼續販賣，民眾可認明標章購買。

口罩國家隊加利公司8月間進口300多萬片中國製的非醫用口罩，混充醫用口罩部分流入實名制通路，之後也陸續發生藥局、廠商以進口口罩混充台製口罩的事件。

指揮中心為避免混充口罩事件再度發生，9月祭出雙鋼印的措施，要求台製的醫用口罩皆必須打上「MD」和「Made In Taiwan」，並從9月24日實施於實名制通路，其餘合法生產的平面醫用口罩則可販售至12月24日。

王兆儀說，從今天開始廠商需開始著手回收非雙鋼印口罩，驗章後才能繼續販售，最晚須於明年3月23日前回收完畢。

她說，由於各廠商才知道鋪貨的通路，因此數量上面還需等廠商回收，向地方衛生局回報後才能確認。但許多廠商在之前便已開始著手回收，各地衛生局也會從今天開始進行稽查，無雙鋼印也無驗章的台製醫用口罩不得於市面上流通。