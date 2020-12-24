快訊

摩托車手終點前放油門慶祝 遭超車痛失冠軍成笑柄

屠殺連發！衣索比亞再傳「種族清洗屠村」一夜102死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

盒裝非雙鋼印口罩 今起回收

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
不論實名制或盒裝口罩，台製醫用口罩皆須認明雙鋼印。記者楊雅棠／攝影
不論實名制或盒裝口罩，台製醫用口罩皆須認明雙鋼印。記者楊雅棠／攝影

中央疫情指揮中心規定從9月24日起實名制口罩均為雙鋼印，但沒有雙鋼印的盒裝口罩則能賣到今天。衛福部食藥署醫粧組研究員王兆儀表示，未賣完的非雙鋼印口罩，必須回收驗章後，才能繼續販賣，民眾可認明標章購買。

口罩國家隊加利公司8月間進口300多萬片中國製的非醫用口罩，混充醫用口罩部分流入實名制通路，之後也陸續發生藥局、廠商以進口口罩混充台製口罩的事件。

指揮中心為避免混充口罩事件再度發生，9月祭出雙鋼印的措施，要求台製的醫用口罩皆必須打上「MD」和「Made In Taiwan」，並從9月24日實施於實名制通路，其餘合法生產的平面醫用口罩則可販售至12月24日。

王兆儀說，從今天開始廠商需開始著手回收非雙鋼印口罩，驗章後才能繼續販售，最晚須於明年3月23日前回收完畢。

她說，由於各廠商才知道鋪貨的通路，因此數量上面還需等廠商回收，向地方衛生局回報後才能確認。但許多廠商在之前便已開始著手回收，各地衛生局也會從今天開始進行稽查，無雙鋼印也無驗章的台製醫用口罩不得於市面上流通。

至於實名制口罩政策也將從12月31日進行調整，除銷售片數及售價調整為兩周10片40元，也將從藥局分包改為由廠商統一包裝成10片/包，並依藥事法規定，於包裝袋上明確標示許可證字號、廠商名稱及有效期限或保存期限等相關資訊後，再配送至藥局及超商銷售，方便民眾辨識。

沒有雙鋼印的台製醫用口罩從今天起須回收驗章後才能販售。圖／食藥署提供
沒有雙鋼印的台製醫用口罩從今天起須回收驗章後才能販售。圖／食藥署提供

口罩 實名制 衛生局

延伸閱讀

本土病例讓實名口罩又熱起來 但想買不一定買的到

繽紛口罩帶來好心情 台大生醫分院獲贈耶誕版口罩

全火鍋「請支援收銀」新款口罩亮相 全聯限量開賣

日藥本舖加碼1萬盒「率性丹寧」普惠雙鋼印醫療口罩！開箱抽Apple Watch 6

相關新聞

悠遊卡數據解密》老人最愛去哪站？為何綁定三倍券是全體民眾5倍？

新冠疫情讓悠遊卡成了重災戶，但綁定數位三倍券之後，意外地讓悠遊卡變成銀髮族支付第一品牌，也因此得以貼身觀察這一群被數位市場輕忽的高消費族群的行為模式。

鬼滅、動森、特斯拉都入榜 2020年度十大熱門商品你入手了沒？

疫情侵襲，生活還是要多姿多采。好友改在遊戲中聚會，看看《鬼滅之刃》、翻翻毒雞湯書籍，出門戴口罩也要亮眼。十大熱門商品陪伴，不苦悶。

跨年最低溫6度超冷！ 吳德榮：挑戰入冬第一波寒流

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天東北季風影響，氣溫略降；白天起西半部降雨漸歇...

「記憶中宜蘭濕漉漉...」 賈新興苦笑：今年累積降雨恐刷紀錄

宜蘭連續降雨已打破歷年10月至12月同期記錄，更追平1970年宜蘭史上最常連續降雨紀錄，今（24日）若再不放晴日恐會打破最常降雨記錄。對此，天氣風險公司總監賈新興就在臉書分析，「今年截至23日共有67天降雨，評估今年降雨最多可能達71至73天左右」。

政府採購吃人夠夠？馬世芳著作權爭議 「乙方」怎麼辦？

馬世芳與原住民廣播電台的著作權爭議進入立法院。立委林昶佐於質詢時向行政院院長蘇貞昌表達，公部門與著作人簽合約時，往往要求取得全部著作權，或是要求著作人之著作人格權不得對機關行使，因此在著作人幾無權利的情況下，自然感覺不到尊重。蘇院長則表示，會盤點文化部相關公部門的合約，合理尊重著作人。

南迴電氣化首日表現漏氣影響千人 台鐵：電車線零件脫落

台鐵環島鐵路電氣化路網的「最後一哩路」屏東枋寮至台東知本站昨天通車營運，首日就不太平靜，昨晚713次莒光號列車困在枋野隧...

影／「讓馬祖人回家」百人交部陳情 盼第2家航空公司

馬祖交通長期艱困，居民進出往往一票難求。今天上午有約百名馬祖鄉親赴交通部前抗議。馬祖鄉親協會理事長林金官說，目前航線由立...

年輕人膝關節卡卡！異體半月軟骨移植手術治療新選擇

高雄47歲夏小姐因為雙膝外側盤狀半月軟骨，廿幾年來在醫院接受過10次關節鏡清創及部分切除手術，但還是疼痛；16歲徐妹妹左...

使用3C眼睛用枸杞補眼？中醫師提醒這些人不能用

現代人大量使用3C產品，年紀輕輕就視力模糊、眼睛流目油，中醫師提醒，除了用眼過度影響外，使用3C時的姿勢也很重要，如果姿...

盒裝非雙鋼印口罩 今起回收

中央疫情指揮中心規定從9月24日起實名制口罩均為雙鋼印，但沒有雙鋼印的盒裝口罩則能賣到今天。衛福部食藥署醫粧組研究員王兆...

家樂福開賣花系列口罩 立體國旗口罩元旦升旗用正剛好

本土病例再起，口罩再度成為防疫話題！家樂福宣布，從12月24日起再推出擁有夢幻花朵圖騰的新款口罩；同時為了迎接元旦升旗，...

手搖飲強制標示熱量及糖量 粉圓等配料都要算

手搖飲標示再升級，明年元旦起，現做手搖飲、現沖咖啡除了須強制標示糖量及熱量，裡頭添加的粉圓、椰果等配料也須納入計算，違規...

熱門新聞

板橋站自強號竟沒人開車 台鐵致歉：司機搞錯交班地點

又死1頭！ 擎天崗水牛死亡數量累積達30隻

UNIQLO送上歲末年終祭優惠 下殺5折起買好買滿就趁現在

女求職薪水開30K 面試官此舉卻讓她直呼「不尊重專業」

只有1天！頂呱呱「一斤雞」再復活 草莓飲第2杯半價

連3次被離職！她收入竟比年薪還多 網讚心態：會成功

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。