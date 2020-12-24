聽新聞
test
0:00 / 0:00
家樂福開賣花系列口罩 立體國旗口罩元旦升旗用正剛好
本土病例再起，口罩再度成為防疫話題！家樂福宣布，從12月24日起再推出擁有夢幻花朵圖騰的新款口罩；同時為了迎接元旦升旗，也應景推出國旗款立體口罩，讓大家在持續做好防疫措施的同時，也能隨心情、節日隨時轉換不同風格造型。
家樂福自即日起於全台量販店（金門店預計12月25日）開賣清新宣言醫用平面口罩成人款，30入盒裝，售價299元，小雛菊款限量3,300盒；櫻花粉款則限量2,600盒，每人限購1盒。另外，為了滿足元旦升旗需求，打造迎接嶄新一年的氛圍，家樂福也自即日起同步推出台灣康匠立體口罩—國旗款（5入），售價88元，限量6,500包，每人限購1包。但要注意，北投，重慶，花蓮，中平，北大，林口，土城，北港，虎尾，埔里，大墩，澄清，中華，新營，仁德，金門，台東，新仁，成功，以及全台便利購門市「無」販售。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言