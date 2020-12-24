家樂福開賣花系列口罩 立體國旗口罩元旦升旗用正剛好

本土病例再起，口罩再度成為防疫話題！家樂福宣布，從12月24日起再推出擁有夢幻花朵圖騰的新款口罩；同時為了迎接元旦升旗，也應景推出國旗款立體口罩，讓大家在持續做好防疫措施的同時，也能隨心情、節日隨時轉換不同風格造型。

家樂福自即日起於全台量販店（金門店預計12月25日）開賣清新宣言醫用平面口罩成人款，30入盒裝，售價299元，小雛菊款限量3,300盒；櫻花粉款則限量2,600盒，每人限購1盒。另外，為了滿足元旦升旗需求，打造迎接嶄新一年的氛圍，家樂福也自即日起同步推出台灣康匠立體口罩—國旗款（5入），售價88元，限量6,500包，每人限購1包。但要注意，北投，重慶，花蓮，中平，北大，林口，土城，北港，虎尾，埔里，大墩，澄清，中華，新營，仁德，金門，台東，新仁，成功，以及全台便利購門市「無」販售。 迎接元旦升旗，家樂福應景推出台灣康匠立體口罩-國旗款，12月24日起開賣。圖／家樂福提供