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氣候變遷雨量少 豌豆甜豆價格漲兩成以上

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
今年甜豆產量減少，價格翻漲。記者簡慧珍／攝影
今年甜豆產量減少，價格翻漲。記者簡慧珍／攝影

今年少雨，許多農產品受害，彰化縣甜豆、豌豆收成差，減產約兩成，價格飆高三至五成，沒收穫的農民愁眉不展，有收獲的農民因減收而短少，也不開心。

彰化縣水情雖不如桃、竹、苗嚴峻，但已影響龍眼、芭樂生長和品質，大部分果粒較小，芭樂還曬傷，蔬菜方面的災情目前以甜豆、豌豆最明顯，很多農民「種不起來」，沒長大或長大結莢率低，即使結莢也乾癟，生長正常的採收上市，溪湖果菜市場大盤價每公斤110元至120元。

陳姓農民表示，很多有種植甜豆和豌豆經驗的農民今年都收成差，像他是零收成，索性放棄，改為照顧其它蔬果；消費者認為抽用地下水澆灌農作物即可，怎會嚴重缺水，但農民都知道雨水有養分，地下水無法取代。

楊姓農民說，高溫乾旱適合病蟲病菌生長，蔬果缺水長不好，加上病蟲病菌侵害，產量減少帶動價格上漲，目前有收成的豌豆和甜豆的農地除了抽水灌溉，今年也曾翻土淹水殺蟲，這兩種蔬菜每公斤批發價去年約80元，今年漲價到110元到120元。

彰化平原的大宗蔬菜高麗菜、花椰菜同樣面臨缺水和病蟲害，天熱不下雨，病蟲細菌沒水沖走，菜葉表面被蟲啃食「不漂亮」；溪湖果菜市場總經理蔡健文說，因到貨量少，上貨已經從一箱20公斤250元飆漲到600至650元，中等品質的一箱約500元，花椰菜每箱400元至450元，上貨賣到500元，價格都比去年同期多兩成。

農民

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