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手搖飲強制標示熱量及糖量 粉圓等配料都要算

中央社 / 台北24日電
手搖飲示意圖，非新聞報導店家。報系資料照
手搖飲示意圖，非新聞報導店家。報系資料照

手搖飲標示再升級，明年元旦起，現做手搖飲、現沖咖啡除了須強制標示糖量及熱量，裡頭添加的粉圓、椰果等配料也須納入計算，違規業者最重罰新台幣400萬元。

台灣人愛喝手搖飲，但近年有民間團體發現，手搖飲標示的含糖量、熱量竟不含珍珠等配料，實際狀況和標示差很大，衛生福利部食品藥物管理署緊急修正「連鎖飲料便利商店及速食業之現場調製飲料標示規定」，加強規範手搖飲、咖啡等飲料的標示。

食藥署食品組科長李婉媜說，有別過去僅要求標示飲料熱量，未來新制上路後，飲料內的配料如粉圓、咖啡凍、椰果、布丁等通通都要納入總熱量、總糖量計算，並強制標示最高值，凡是便利超商、連鎖飲料店和速食業者販售的咖啡、手搖飲等現做飲品，通通都得標。

李婉媜指出，考量業者標示可能有困難或有誤差，未來新制上路後，業者可標示可能範圍的最高值，就沒有誤差問題；若要標示實際值，則誤差範圍不能超過120%。

除此之外，未來在其他飲品標示上也將有所調整，目前咖啡因標示是以紅、黃、綠標示區分不同咖啡因範圍，未來將新增可標示該飲料總咖啡因含量的最高值，而果蔬汁含量未達10%者，品名應標示為「○○飲料」或等同意義字樣，讓果蔬飲料標示更明確。

李婉媜表示，飲品標示新制將於元旦起實施，屆時如業者未依規定標示，將依「食品安全衛生管理法」規定開罰3萬元至300萬元罰鍰，標示不實將處4萬元至400萬元罰鍰。

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