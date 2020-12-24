「記憶中宜蘭濕漉漉...」 賈新興苦笑：今年累積降雨恐刷紀錄

宜蘭連續降雨已打破歷年10月至12月同期記錄，更追平1970年宜蘭史上最常連續降雨紀錄，今（24日）若再不放晴日恐會打破最常降雨記錄。對此，天氣風險公司總監賈新興就在臉書分析，「今年截至23日共有67天降雨，評估今年降雨最多可能達71至73天左右」。

賈新興在臉書發文，他有感而發的回憶起記憶中宜蘭總是濕漉漉的樣貌，令人懷念。不過，近日宜蘭連日降雨讓人直呼受不了，今年恐怕會成為「自2001年以來最多雨日的一年」。

賈新興分析，統計歷年10月至12月的累積降雨日，在1975年以前的，下著雨的宜蘭成為記憶中的習以為常，但1975年之後降雨日從65天至70天減少至55天至60天；歷史上10月至12月雨日最多的是79天，分別出現在7956年及1974年，其次是2000年的77天。

然而，賈新興說，今年截至23日共有67天，評估今年最多可能達71至73天左右，如此而言，「今年可能是2001年以來最多雨日的一年」。