東北季風挾境外PM2.5襲台 耶誕節西半部空品「亮橘燈」
環保署空品監測網指出，東北季風今天傍晚開始將挾帶境外汙染物南下影響台灣，汙染物由北向南傳輸，明天耶誕節整個西半部空品都是「橘色警戒」，苗栗以北午後將減緩，但其餘中南部地區將維持「橘燈」到周日。
依監測資料顯示，今天中國上海地區測得細懸浮微粒（PM2.5）最高濃度約每立方公尺150微克，隨東北季風增強，傍晚起將挾帶境外汙染物南下影響台灣，汙染物由北向南傳輸，25日凌晨將逐漸影響至中南部地區，影響程度仍須視氣象條件及上游地區汙染累積情況而有所變化。
今天各地空品，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及離島地區為「普通」等級，雲嘉南局部地區和馬祖、金門短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。
25日受東北季風影響，午後中部以北境外汙染影響逐漸減緩，中南部地區位於下風處，風速偏弱，擴散條件較差，汙染物仍易持續累積。花東空品區為「良好」等級；宜蘭空品區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。
26日東北季風稍減弱，環境風場轉為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件稍轉差；中南部地區風速弱，汙染物較易累積。宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。
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