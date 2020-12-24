工廠屋頂裝設太陽光電比率低 環團籲提升至50%

不滿工業區、科學園區、加工出口區等廠房屋頂設置太陽光電比率過低，地球公民基金會等環團今天舉辦記者會表示，屋頂太陽光電在生態環境問題較無爭議，尤其製造部門是用電排碳大戶，更應負起責任，但政府因應台商回流僅要求廠房設置30%屋頂太陽光電比率過低，應至少提升至50%。

地球公民基金會副執行長蔡中岳表示，全球超過66個國家宣示碳中和，台積電也宣布2050年全球據點使用100%再生能源，綠電過去都被作為環保概念討論，但在2020年當下已是經濟發展必須做的事，「拚經濟就要拚綠電」，且不只是政府光喊一個目標就好，必須訂定新規範、要求廠商加入，製造部門是國內排碳及用電大戶，排碳高達全台52%、用電超過56%，應負起最大責任。

蔡中岳說，能源轉型過程中，工業區使用或製造綠電都是重要議題，但回頭盤點既有工業區、科學園區、加工出口區等，裝設綠電比率相當少，其實屋頂型太陽光電相對是最沒有爭議的方案，不至於造成生態破壞，且中南部廠房或透天厝也常拉黑布隔熱，其實屋頂型光電也有類似功能存在，應努力加裝。

地球公民基金會主任蔡卉荀說，目前全台工業區裝設803MW屋頂光電，但工業局設定2025年目標僅1246MW，這樣的目標實在過於低估，更何況近來相當多台商回流設廠，截至12月18日為止，就有757家台商通過審核回台，帶進1兆1610億元投資，「要不要負起用電責任？」

蔡卉荀說，現在工業局僅要求回流廠商在部分科技園區、工業區的屋頂光電裝置要達到30%，但這樣仍太少，以彰濱工業區為例，該區屋頂光電裝置量已到30%，甚至有裝設屋頂光電廠商的裝置量都不只30%，因此規定應該加嚴至少到50%以上，甚至既有新擴建廠房、廢水處理廠等公有設施都應裝設，並且比照農委會盤點畜禽舍一樣，一家家工廠詢問、輔導。

綠色公民行動聯盟研究員魏揚指出，透過GIS套疊產業園區及全國建物圖層，包括經濟部62個產業園區及6個加工出口區、科技部11個科學園區、各縣市政府113個工業區、農委會1個農業生物科技園區，扣除100平方公尺以下沒有經濟誘因的小型屋頂面積，若屋頂利用率達到50%，將有超過3504MW潛力裝置容量，屋頂利用率提升至70%，潛力裝置容量可增至4906，顯見工業局2025年1246MW目標太小。