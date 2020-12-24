天冷身體痠痛拉緊報 當心肌筋膜症候群上身

最近天氣持續變冷，一位40歲的男性上班族就發現，只要氣溫驟降，肩胛骨及兩側肩膀持續酸痛並擴散到後頸部及兩側上臂，且有特定的「激痛點」產生，他擔心扭傷了因此前往「活力得中山脊椎外科」就醫，並被醫師診斷為肌筋膜症候群，物理治療師吳培瑜即指出，天氣變冷時因身體循環變差，肌肉會特別容易緊繃引起痠痛，她因此示範三招規律運動，緩解症狀。

「活力得中山脊椎外科」物理治療師吳培瑜指出，慢性疼痛或關節疼痛患者會在天氣變冷時加劇症狀，因為濕冷的天氣，會使血管收縮、周邊血液循環變差，容易導致肌肉緊繃，造成身體肌筋膜疼痛。而這位患者出現的肌筋膜疼痛症候群（Myofascial Pain Syndrome），是由骨骼肌內的激痛點（trigger point）所引發的疼痛，可能是肌肉長期固定不動，繃緊的肌肉群形成局部硬塊，加上沒有適當的放鬆伸展，或姿勢不良所引發。

除了天冷的因素之外，吳培瑜治療師說，隨著智慧型手機使用者有增多的趨勢，長時間低頭盯著手機看而使肌肉變得縮短而緊繃，肌肉無法有效伸展，造成肌筋膜疼痛症候群的患者亦越來越多。包括，學生、上班族、電腦工程師、銀行員、重複機械性動作的作業員，工作姿勢不正確，長期過度使用某些肌群者，都是肌筋膜疼痛症候群的好發族群。

在治療方式上，吳培瑜治療師建議接受熱敷、超音波治療，以改善局部組織的循環，舒緩疼痛。電療則可減緩激痛點的疼痛。同時接受徒手物理治療，透過徒手肌肉能量技巧及肌筋膜鬆弛技巧，降低疼痛。此外，治療新趨勢則是體外震波治療，可放鬆過度緊繃與僵硬的肌肉筋膜。

為幫助這類患者平時能自行緩解症狀，吳培瑜治療師示範三招可以自行做的規律運動，每招運動一次做3~4組，每組10~15下，分別是，第一招「拉彈力帶伸展運動」，一隻腳在前踩住彈力帶，另一隻腳在後，兩腳站穩，並用雙手將彈力帶往上舉即可，訓練背部肌肉。

第二招「擴胸運動」，腰靠在合適高度的椅背上，雙手抱頭，身體微向後仰，雙手肘張開擴胸，並將胸部向前延伸，放鬆胸部及肩膀緊繃肌肉。