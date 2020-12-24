南迴電氣化首日表現漏氣影響千人 台鐵：電車線零件脫落

台鐵環島鐵路電氣化路網的「最後一哩路」屏東枋寮至台東知本站昨天通車營運，首日就不太平靜，昨晚713次莒光號列車困在枋野隧道內，通車首日表現漏氣。該列車28名乘客第一時間改由下一班列車救援接駁。

台鐵局高雄運務段長徐竹平說，713次故障原因經台鐵局初步檢查，原因可能是電車線零件脫落造成短路，由於發生在南迴電氣化改點營運首日，台鐵局相當重視，已會同施工單位鐵道局審慎檢討、改善。

台鐵表示，這一突發狀況共影響7列、377分、旅客1242人。