元旦連假台鐵再加開6班對號列車 周五開放搶票

明年元旦連假將至，台鐵局今天宣布原已加開163列次及加掛373輛車廂；為加強疏運，將再加開六列次對號列車，加班車12月25日零時起，開放台鐵局電話語音、網路及超商訂票。

台鐵說，元旦連續假期從12月31日至明年1月4日，共計五天。相關加開車次、時刻，即日起於交通部台灣鐵路管理局官方網站( http://www.railway.gov.tw )及各車站公告。