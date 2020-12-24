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元旦連假台鐵再加開6班對號列車 周五開放搶票
明年元旦連假將至，台鐵局今天宣布原已加開163列次及加掛373輛車廂；為加強疏運，將再加開六列次對號列車，加班車12月25日零時起，開放台鐵局電話語音、網路及超商訂票。
台鐵說，元旦連續假期從12月31日至明年1月4日，共計五天。相關加開車次、時刻，即日起於交通部台灣鐵路管理局官方網站( http://www.railway.gov.tw )及各車站公告。
台鐵說，完成訂票的旅客應於兩日內（含訂票當日）至台鐵局各電腦售票車站、郵局及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」付款購票，避免因逾期未取票影響自身權益。
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