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影／「讓馬祖人回家」百人交部陳情 盼第2家航空公司
馬祖交通長期艱困，居民進出往往一票難求。今天上午有約百名馬祖鄉親赴交通部前抗議。馬祖鄉親協會理事長林金官說，目前航線由立榮航空獨家營運，缺乏良性競爭，希望華信航空也可以進駐。對此，交通部常務次長祁文中說，會請民航局就現有航空公司增加班次。立委陳雪生說，希望大家共同努力。
林金官說，今年率百名鄉親來交通部來陳情，是要讓馬祖人回家，馬祖人回家相當困難，現在馬祖只有一家航空公司立榮航空，無法讓鄉親順利來回台灣，旅客也很難去馬祖觀光，現在處境連求機票都困難，部分有靠關係就有機票，沒有的就要站在大廳苦等，對馬祖人是很心痛跟一種恥辱。他說，據悉華信機隊已經成隊，希望交通部答應華信進駐。同時希望給個期程，馬祖人非常卑微請求，如此而已。
馬祖鄉親協會說，八年前即有鄉親提出馬祖空運兩家進駐的訴求，且南竿機場已經為了兩家航空的進駐預做增加航廈的準備，然而至今仍然沒有任何正面回音。現在馬祖航線長年由立榮航空獨家營運，缺乏良性競爭，與金門澎湖有兩家航空公司可以競爭截然不同。立榮航空遇到天侯狀況時調度加班的能力有限，往往造成旅客大量且長時間滯留，常需出動國軍C130進行疏運，長期佔用軍方演訓資源實非空運常態，旅客滯留過久也造成馬祖觀光的負面影響。
前立法委員曹爾忠表示，八年前即有鄉親提出馬祖空運兩家進駐的訴求，但當時國內其他航空公司沒有適合飛航馬祖航線的機型。這幾年來經歷時空變遷，航空公司引進適合飛航馬祖航線的機型，希望交通部重視馬祖鄉親的需求，儘速協調第二家公司飛航馬祖航線。
今天抗議由交通部航政司副司長韓振華接受陳情。祁文中說，會請民航局就現有航空公司增加班次，另外增加航空公司部分，會請民航局繼續努力。華信航空對此則表示，目前運能不足。
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