西部逐漸轉晴有陽光 周六各地迎好天氣

天氣風險公司的天氣分析師吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，上午開始降雨已經縮減到剩下迎風面地區為主，西半部逐漸轉為多雲或有陽光的天氣。

他說，預估隨著鋒面過後東北季風逐漸增強，今天下午到晚間平安夜再延續到明天，主要都是受到東北季風影響，迎風面大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮等地仍有短暫陣雨機會，部分地形上的累積雨量還是會比較多，桃園以南越往南雲量越少，尤其中南部大致都是多雲到晴的天氣為主，恢復到典型的東北季風天氣型態。

溫度方面則會逐漸下降，今晚到明天清晨在苗栗以北到宜蘭一帶可能出現14-15度低溫，空曠地區甚至會降到12-13度，中部自台中到台南一帶低溫也會降到16-17度，空曠地區14-15度，高屏及花東一帶低溫17-19度，空曠地區15-16度。

明天白天受到東北季風影響，北台灣溫度仍偏涼，高溫僅18-20度，中南部及花東地區比較溫暖，高溫可到22-24度以上。明晚到後天清晨仍有低溫的機會，尤其是中北部空曠地區，配合雲量可能較少的輻射冷卻作用，預估仍有14-16度低溫出現的可能性。

他說，周六目前來看東北季風將明顯減弱，風向轉偏東風到有些東南風，呈現高壓迴流的型態，迎風面東北部、東部仍有較多雲量及局部短暫陣雨機會，但是對於出遊影響有限，其他地方則都是多雲到晴的天氣為主，是一個適合外出的周六。

吳聖宇表示，周日很快的又會有新的低壓波動及鋒面系統在台灣東北方海面建立，並且向東移動，預估比較明顯的鋒面結構以及鋒前雲雨帶建立的位置將會比較偏東一些，偏向琉球海域，不直接落在台灣陸地上，因此這個鋒面系統對台灣天氣直接的影響比較小，但是地面鋒面在台灣東方海面建立後，台灣附近又將進入鋒後的東北風環境，風向再度轉東北風。

而且到周日晚間東北風強度還有略為增強趨勢，迎風面北部、東北部、東部的天氣又將變得不穩定，新竹以北到宜蘭、花蓮一帶雲量增多。有短暫陣雨機會，局部地形上仍可能有較多累積雨量。苗栗以南還有台東地區比較不受影響，周日的天氣仍然穩定。

吳聖宇說，總和來說，這個周末以周六天氣較好，各地應該都適合外出，周日北部、東北部、東部降雨機會再度提高，中南部不受影響，維持好天氣。

周六各地溫度回升幅度較大，陽光較明顯露臉，風向也轉東風甚至有些東南風，北台灣高溫可回升到22-23度以上，中部及花東地區高溫24-26度，南部高溫甚至可到27度以上。

周日東北風影響，北台灣溫度轉涼，高溫又會降到19-20度左右，其他地方不受影響，中部及花東高溫仍可達23-25度，南部仍有26度以上的高溫機會。