快訊

立院表決校園禁萊劑肉品條文 林淑芬投下唯一棄權票未挺黨團決議

《如果30歲還是處男》：日BL劇的冬季暖心魔法術

聽新聞
test
0:00 / 0:00

消保處修正預售屋契約 明定停車位範圍與權利

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導

預售屋的停車位面積怎麼算？行政院消保處今天公布預售屋契約修正重點，明訂預售屋買賣契約中之停車位，係「約定專用」之概念，非屬「專有部分」，所有權人即使多購買停車位，亦不會取得較多「專有部分」，故不得多分配土地之應有權利範圍。此外，明定賣方建造本預售屋「不得使用」有損建築結構安全或有害人體安全健康之「電弧爐煉鋼爐碴」。

消保處指出，此一修正為配合「民法」規定，讓區分所有權人分配土地及共有部分應有權利範圍計算方式法制化，並將預售屋禁用「電弧爐煉鋼爐碴(石)」相關規定細緻化，保障消費者購屋權益。待內政部提報之「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」(部分規定修正草案)審查完竣，並經提報行政院消費者保護會審議通過，內政部再公告後，即可上路施行。

消保處指出，民法第799條第4項規定，各區分所有權人所得分配土地及共有部分之應有權利範圍，應以「專有部分」面積比例計算。因此，明訂預售屋買賣契約中之停車位，係「約定專用」之概念，非屬「專有部分」，所有權人即使多購買停車位，亦不會取得較多「專有部分」，故不得多分配土地之應有權利範圍。

此一修正也包括修地下層停車位面積計算方式。消保處指出， 預售屋買賣契約中之停車位係登記於「共有部分」，預售屋地下層之共有部分包括「停車位」及「其他項目」，為規範地下層停車位之使用方式及權屬，應將「其他項目」之面積扣除，始能正確計算「停車位」面積。

消保處提醒消費者，預售屋交易金額甚高，簽約前應逐條詳閱契約內容，以避免發生消費爭議，損害自身權益。若遇有契約內容與「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」規定未合部分，可請求建商及代銷公司改正或拒絕簽約，以保障自身權益。

行政院 內政部 建築 消保官

延伸閱讀

房產交易所得報稅 兩個注意

北區國稅局預售屋查稅 盯上近年大型建案

立院初審禁預售屋紅單轉售 房仲業：遏止投機炒房

炒房紅單納管 最重罰百萬

相關新聞

悠遊卡數據解密》老人最愛去哪站？為何綁定三倍券是全體民眾5倍？

新冠疫情讓悠遊卡成了重災戶，但綁定數位三倍券之後，意外地讓悠遊卡變成銀髮族支付第一品牌，也因此得以貼身觀察這一群被數位市場輕忽的高消費族群的行為模式。

鬼滅、動森、特斯拉都入榜 2020年度十大熱門商品你入手了沒？

疫情侵襲，生活還是要多姿多采。好友改在遊戲中聚會，看看《鬼滅之刃》、翻翻毒雞湯書籍，出門戴口罩也要亮眼。十大熱門商品陪伴，不苦悶。

跨年最低溫6度超冷！ 吳德榮：挑戰入冬第一波寒流

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天東北季風影響，氣溫略降；白天起西半部降雨漸歇...

政府採購吃人夠夠？馬世芳著作權爭議 「乙方」怎麼辦？

馬世芳與原住民廣播電台的著作權爭議進入立法院。立委林昶佐於質詢時向行政院院長蘇貞昌表達，公部門與著作人簽合約時，往往要求取得全部著作權，或是要求著作人之著作人格權不得對機關行使，因此在著作人幾無權利的情況下，自然感覺不到尊重。蘇院長則表示，會盤點文化部相關公部門的合約，合理尊重著作人。

南迴電氣化首日表現漏氣影響千人 台鐵：電車線零件脫落

台鐵環島鐵路電氣化路網的「最後一哩路」屏東枋寮至台東知本站昨天通車營運，首日就不太平靜，昨晚713次莒光號列車困在枋野隧...

影／「讓馬祖人回家」百人交部陳情 盼第2家航空公司

馬祖交通長期艱困，居民進出往往一票難求。今天上午有約百名馬祖鄉親赴交通部前抗議。馬祖鄉親協會理事長林金官說，目前航線由立...

東北季風挾境外PM2.5襲台 耶誕節西半部空品「亮橘燈」

環保署空品監測網指出，東北季風今天傍晚開始將挾帶境外汙染物南下影響台灣，汙染物由北向南傳輸，明天耶誕節整個西半部空品都是...

工廠屋頂裝設太陽光電比率低 環團籲提升至50%

不滿工業區、科學園區、加工出口區等廠房屋頂設置太陽光電比率過低，地球公民基金會等環團今天舉辦記者會表示，屋頂太陽光電在生...

天冷身體痠痛拉緊報 當心肌筋膜症候群上身

最近天氣持續變冷，一位40歲的男性上班族就發現，只要氣溫驟降，肩胛骨及兩側肩膀持續酸痛並擴散到後頸部及兩側上臂，且有特定...

因應演唱會、跨年大量人潮 桃捷升級四大防疫疏運機制

今年底，五月天-好好好想見到你 Mayday Fly to 2021演唱會及桃樂園Wonderland跨年晚會，將在A1...

台灣觀巴優質貼心服務 主打便捷暢遊全台

交通部觀光局表示，「台灣觀巴」是觀光局輔導推動的旅遊產品品牌，其以飯店、機場及高台鐵車站等重要交通節點出發，專人專車接送...

元旦連假台鐵再加開6班對號列車 周五開放搶票

明年元旦連假將至，台鐵局今天宣布原已加開163列次及加掛373輛車廂；為加強疏運，將再加開六列次對號列車，加班車12月2...

熱門新聞

板橋站自強號竟沒人開車 台鐵致歉：司機搞錯交班地點

又死1頭！ 擎天崗水牛死亡數量累積達30隻

南港往基隆區間車竟晚2小時 旅客跳腳台鐵曝原因

UNIQLO送上歲末年終祭優惠 下殺5折起買好買滿就趁現在

女求職薪水開30K 面試官此舉卻讓她直呼「不尊重專業」

只有1天！頂呱呱「一斤雞」再復活 草莓飲第2杯半價

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。