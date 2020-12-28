貓狗肥胖危機有礙健康！體重控制從飲食、運動雙管齊下

許多人覺得狗狗、貓咪胖嘟嘟的很可愛，其實寵物和人一樣，過胖會對健康造成許多負擔與威脅，維持健康體態才是照顧毛小孩的根本之道；如果狗狗、貓咪過胖，必須從調整飲食、適度運動雙管齊下，建議選擇低脂、低熱量、高蛋白質、高纖維的體重控制專屬配方乾糧或濕糧，並諮詢醫師搭配體重管理計畫，幫助毛小孩擺脫肥胖危機。

許多人覺得狗狗、貓咪胖嘟嘟的很可愛，其實寵物和人一樣，過胖會對健康造成許多負擔與威脅，維持健康體態才是照顧毛小孩的根本之道。 吳彥鋒／攝影

長宏動物醫院院長吳家慶表示，貓狗過度肥胖首當其衝的影響就是關節，可能會因軟骨磨損、關節疼痛，讓毛小孩更加不想動，對於肥胖狀況造成惡性循環；肥胖對於貓狗心臟的負擔也較大，甚至會因加速收縮、壓迫氣管而提早出現老化問題，還可能造成胰島素阻抗而導致糖尿病。

想要判別貓狗是否過胖，應養成固定量體重並做記錄的習慣，請醫師評估，寵物不見得會乖乖聽話站上體重計，小型犬或貓咪可放入提籃秤重之後，再單獨測量提籃的重量後扣除，或是由飼主抱著量體重、再扣掉飼主的體重；平日也可隨時觀察，藉由抱、撫摸時用手指輕輕滑摸容易堆積脂肪的肋骨、腹部，如果完全摸不到骨頭或肚子明顯下垂就可能過胖。

藉由抱、撫摸時用手指輕輕滑摸容易堆積脂肪的肋骨、腹部，如果完全摸不到骨頭或肚子明顯下垂就可能過胖。 吳彥鋒／攝影

吳家慶院長指出，狗狗、貓咪在成年絕育之後會較容易發胖，更需要留意飲食、減少零食，並維持適度運動、散步；很多人喜歡餵貓狗吃水果，但水果的糖分較高，也容易導致肥胖，更不能亂餵人吃的食物。貓狗的體重管理計畫是指達到標準體態為止，搭配適度運動之後可能體重數字變化不大，但脂肪率下降、肌肉增加；減重也不宜太激進，建議先諮詢醫生為寵物做個基礎的健康檢查，一周約瘦體重的0.5～1％，才能健康瘦並且減脂。

寵物體重控制專屬配方乾、濕糧在包裝上都會標示一天份的建議餵食量，應每餐平均分配並秤重或測量。吳家慶院長強調，絕非讓貓狗餓肚子就會變瘦，餓久了反而會吃太多或吃太快，尤其貓咪千萬不能挨餓，以免導致脂肪肝；調整飲食時建議採取漸進式，可在狗狗、貓咪平日習慣的食物裡加一些體重控制配方乾糧或濕糧，再逐步增加比例，約花1～2周的時間再全數更換。

寵物體重控制專屬配方乾、濕糧在包裝上都會標示一天份的建議餵食量，應每餐平均分配並秤重或測量。 楊睿謙／攝影

在運動方面，除了最基本的散步之外，像是狗狗玩丟球、貓咪追光筆或玩逗貓棒，都可達到運動的目的，飼主平日應多與寵物互動；有些貓咪天性較懶，可以多放置幾個貓跳台，或是將貓咪抱到牠不喜歡的位置，增加跳躍、走動的機率；也可在餵食時將每餐固定份量的乾糧或濕糧分放幾個碗在不同處，讓貓狗在找尋食物時順便走走路，但用餐時間結束後記得收拾乾淨。萬一寵物真的太不愛活動，應請醫師評估是否生病。

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在運動方面，除了最基本的散步之外，像是狗狗玩丟球、貓咪追光筆或玩逗貓棒，都可達到運動的目的，飼主平日應多與寵物互動。 吳彥鋒／攝影