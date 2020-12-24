2021重大天象 月全食將重現「血月」奇景

再過幾天就要跨年，迎接2021年，台北市立天文教育館整理明年度的精彩天象，不僅有睽違3年的月全食、還有多場盛大流星雨。其中最精彩的天象當屬明年5月的月全食，將重現3年未見的「血月」奇景，同時也是全年最大滿月。

台北市立天文教育館表示，台灣明年可見兩次月食，分別於5月26日的月全食、及11月19日的月偏食，均為月出帶食，當月球從地平面升起時已帶食相，形成極為特殊的景觀。其中5月的月全食不但重現3年未見的「血月」奇景，同時也是全年最大滿月，相當特別，而台灣下一次能再看到月全食將在2022年底。

另外，明年的流星雨也十分精彩，每小時天頂數量超過百顆者即有3場，包括1月3日極大的象限儀座流星雨、8月13日英仙座流星雨與12月14日雙子座流星雨，其中又以英仙座流星雨的觀測條件最佳。此外，4月的天琴座流星雨、5月及7月的寶瓶座流星雨，10月的獵戶座流星雨等都值得關注。

明年還有行星合、衝與東西大距，以及正開始新週期的太陽黑子等，有興趣的天文迷，不過錯過天文館12月26日的「2021天象攻略大全」講座與教育部非制式認證學分課程「星空觀察」，天文館也彙編於「2021天文年鑑」，另有簡明易查的「2021年重要天象表」，民眾可於台北天文館網站「天象情報」下載。