快訊

陳時中氣紐籍機師說謊不配合疫調！「兩人每天在一起怎可能忘記」

共軍海外融資踢鐵板？MSCI剔除中概股的影響

聽新聞
test
0:00 / 0:00

醫師揪肥宅患者比賽減肥 醫差3公斤輸了比賽他贏了健康

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
亞洲大學附屬醫院肝膽胃腸科醫師曾晟恩邀患者比賽減肥，兩人都因此減了肥，獲得健康。圖／亞洲大學附屬醫院提供
亞洲大學附屬醫院肝膽胃腸科醫師曾晟恩邀患者比賽減肥，兩人都因此減了肥，獲得健康。圖／亞洲大學附屬醫院提供

一名33歲男子因工作需要常應酬又沒時間運動，幾年內體重飆破3位數，日前健檢報告出爐，肝指數更比正常值高10倍，合併重度脂肪肝及嚴重高血脂，讓醫師當場驚呼：「可能要考慮住院」；為鼓勵患者減重，亞洲大學附屬醫院肝膽胃腸科醫師曾晟恩邀他一起比賽減肥，後來患者靠著靠著天天快走，3個月大減20公斤，曾晟恩雖僅減了17公斤，輸了比賽，但對兩人同獲健康仍十分欣慰。

曾晟恩說，這名患者因工作性質，幾乎天天應酬，體重高達118公斤，且抽血檢驗發現GOT/GPT指數高達415/159 U/L（正常值在40 U/L以下），超音波檢查有重度脂肪肝，「幾乎整組都壞了」，若沒有積極改善，未來恐造成肝發炎，且隨著時間推移進展導致肝纖維化，嚴重時可能形成肝硬化或肝癌。

不僅如此，患者的膽固醇異常，若仍不改善生活習慣，恐增加未來心肌梗塞、中風、糖尿病、急性胰臟炎等發生率，相當危險。

患者則透露，最近4、5年來因每天三餐不正常，加上晚上應酬應接不暇，體重從7字頭，一路狂飆破百，還被朋友取綽號「0.1噸人」，也開始出現疲倦、頭暈、高血壓、走路會喘等狀況，雖然期間想減肥，但始終缺乏毅力，直到跟醫師PK，才發憤每天至少快走1小時，且杜絕宵夜誘惑，沒想到3個月後竟然瘦了20公斤，「褲子幾乎都重買了」。

曾晟恩本身也因醫師生活忙碌，經常忽略飲食控制與運動，出現中度脂肪肝及血脂肪等問題，他為了鼓勵患者消脂保肝，決定和患者約定一起調整飲食和培養運動習慣，漸漸地自己身體各項指數趨於正常。原本久站時膝蓋超級疼痛，透過時間飲食限制法，並減少醣類攝取後，精神大幅提升，膝蓋問題也不藥而癒，「雖然減重17公斤輸了，但也找回健康啦」。

患者日前回診看報告，肝指數GOT/GPT降至49/28U/L，膽固醇也恢復到200 mg/dl內，尤其3個月體重降了20公斤，脂肪肝由重度大幅改善至輕度，各項檢驗數據都恢復正常值，連醫師都說「果然是打掉重練」。

曾晟恩說，肥胖引起的疾病除了三高、心臟病、腦血管疾病外，也會引起痛風、退化性關節炎、脂肪肝、膽結石、胃食道逆流等諸多慢性病，堪稱是現代人的頭號殺手，建議透過低醣、慎選油脂飲食，並配合適度強度運動，以及定期安排健康檢查，才能維持健康生活型態，遠離藥罐人生。

患者 脂肪 醫師

延伸閱讀

12星座如何減肥運動：牡羊要有競爭對手 天秤適合優雅運動

168斷食法讓你瘦 醫界警告減重不得法恐誘發糖尿病

毛曉彤甜美外表下暗藏好身材，深V時尚驚艷網！靠吃狂減18kg「瘦」過楊冪

《寄生上流》富太太一口氣減掉20公斤、喬妹甩肉17公斤！盤點那些超勵志韓星減肥史

相關新聞

鬼滅、動森、特斯拉都入榜 2020年度十大熱門商品你入手了沒？

疫情侵襲，生活還是要多姿多采。好友改在遊戲中聚會，看看《鬼滅之刃》、翻翻毒雞湯書籍，出門戴口罩也要亮眼。十大熱門商品陪伴，不苦悶。

跨年最低溫6度超冷！ 吳德榮：挑戰入冬第一波寒流

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天東北季風影響，氣溫略降；白天起西半部降雨漸歇...

政府採購吃人夠夠？馬世芳著作權爭議 「乙方」怎麼辦？

馬世芳與原住民廣播電台的著作權爭議進入立法院。立委林昶佐於質詢時向行政院院長蘇貞昌表達，公部門與著作人簽合約時，往往要求取得全部著作權，或是要求著作人之著作人格權不得對機關行使，因此在著作人幾無權利的情況下，自然感覺不到尊重。蘇院長則表示，會盤點文化部相關公部門的合約，合理尊重著作人。

消保處修正預售屋契約 明定停車位範圍與權利

預售屋的停車位面積怎麼算？行政院消保處今天公布預售屋契約修正重點，明訂預售屋買賣契約中之停車位，係「約定專用」之概念，非...

2021重大天象 月全食將重現「血月」奇景

再過幾天就要跨年，迎接2021年，台北市立天文教育館整理明年度的精彩天象，不僅有睽違3年的月全食、還有多場盛大流星雨。其...

台灣觀巴十大最佳路線出爐！ 觀光局：將開會研商轉型

「台灣觀巴」優良管理業者、最佳優質路線及最佳服務人員評選結果揭曉。觀光局說，疫情下，台灣觀巴是危機也是轉機，現在轉以國旅...

下周油價連五漲 估汽油每公升漲0.5~0.6元

加油要快！預估下周油價連五漲，且漲幅持續擴大。因美國原油庫存下降，預估下周汽油每公升將上漲0.5~0.6元，柴油每公升將...

醫師揪肥宅患者比賽減肥 醫差3公斤輸了比賽他贏了健康

一名33歲男子因工作需要常應酬又沒時間運動，幾年內體重飆破3位數，日前健檢報告出爐，肝指數更比正常值高10倍，合併重度脂...

疫情升溫過年無法出國！業者紛推外帶年菜銷量估增2成

今年受疫情影響，農曆春節國人無法出國，預期今年的春節圍爐商機爆增。寬心園看好圍爐商機，今年持續推出「牛轉錢坤」外帶年菜，...

花蓮大雨特報！ 今天逐漸濕冷轉乾冷天氣

中央氣象局發布大雨特報：東北季風影響，今天花蓮山區有局部大雨發生的機率。

預期強烈冷空氣南下！ 天氣風險：挑戰15年來最冷跨年

「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專表示，未來一周天氣變化快速，跨年可能將迎接寒流報到。

午後各地天氣好轉 彭啟明：跨年到元旦最冷達寒流等級

昨天鋒面通過台灣，全台各地都有些雨勢，溫度也因為有降雨也顯著較涼，天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表...

熱門新聞

板橋站自強號竟沒人開車 台鐵致歉：司機搞錯交班地點

又死1頭！ 擎天崗水牛死亡數量累積達30隻

南港往基隆區間車竟晚2小時 旅客跳腳台鐵曝原因

UNIQLO送上歲末年終祭優惠 下殺5折起買好買滿就趁現在

女求職薪水開30K 面試官此舉卻讓她直呼「不尊重專業」

只有1天！頂呱呱「一斤雞」再復活 草莓飲第2杯半價

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。