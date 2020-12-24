疫情升溫過年無法出國！業者紛推外帶年菜銷量估增2成

今年受疫情影響，農曆春節國人無法出國，預期今年的春節圍爐商機爆增。寬心園看好圍爐商機，今年持續推出「牛轉錢坤」外帶年菜，開放預購已賣出4成，預估銷售量可成長至少2成。麗寶福容大飯店今年外帶年菜主打6至8人份，小家庭剛剛好。

今年寬心園的「牛轉錢坤」外帶年菜，以健康養生為訴求，主打5至6人份的小家庭年菜，菜色有御膳佛跳牆、飄香彩猴菇、富貴年有餘、福壽迎長年、桃膠銀耳露，共四菜一湯，每套售價3800元，12月31日前現金購買，可享3299元優惠，全台限量500套。

寬心園董事長黃瓊瑩表示，一般外帶年菜多是限除夕當天提領，但寬心園外帶年菜的提貨時間卻是從小年夜到初二，無論是除夕夜圍爐、初一吃素或是初二回娘家，皆可嚐到廚藝團隊當天製作的新鮮素食年菜，這也是寬心園外帶年菜深受老客人喜歡的主因。

麗寶福容大飯店今年推出5道美味外帶年菜，有「港式蘿蔔糕」、「福粵傳香珍味佛跳牆」、「麗寶蒜子荷葉雞」、「田園極黑牛小排佐后里紅酒醬」、「順園乾坤醉月海雙寶」等，單道千元有找，整套年菜每人平均不到千元就可帶回家，明年1月1日至2月5日開放訂購。