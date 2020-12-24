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預期強烈冷空氣南下！ 天氣風險：挑戰15年來最冷跨年

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專表示，未來一周天氣變化快速，跨年可能將迎接寒流報到。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專表示，未來一周天氣變化快速，跨年可能將迎接寒流報到。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專

「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專表示，未來一周天氣變化快速，跨年可能將迎接寒流報到。

「天氣風險 WeatherRisk」說，未來一周天氣的節奏會逐漸加快，昨晚開始新的一波冷空氣增強，北部將持續濕濕冷冷的天氣到周五，低溫在15-16度左右；中南部受到大氣高空的水氣通過，也有些零星的雨勢，今天回到晴時多雲的天氣，但早晚偏涼、有16-18度的低溫。

周六各地回暖、天氣轉好，但很快的周日、下周一東北風又會增強，到下周二前天氣不是很穩定，時晴時雨、冷暖交替變化快速，要多注意最新的氣象資訊。

「天氣風險 WeatherRisk」說，重頭戲在12月30日開始，北方強烈的冷空氣大舉南下，跨年、元旦將是最冷的時候，根據目前最新資料以及天氣風險管理公司總監賈新興的預報，北部的低溫可能將下探7-9度，中南部在深夜清晨也普遍容易有10度以下低溫，有很高的機會將是「今年最後一次＋明年第一次寒流」，就在12月30日至明年1月1日報到。

至於跨年夜會不會是濕濕冷冷呢？「天氣風險 WeatherRisk」說，目前預報12月30日各地下雨的機會高，12月30日、明年1月1日則有機會轉為乾冷的天氣。不過目前時間還長，還有變動的可能。

台北101第一次施放跨年煙火是在2005年1月1日，當年台北最低溫是7.6度，這次的冷空氣，有機會挑戰15年來最冷的跨年！

低溫 跨年

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