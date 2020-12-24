午後各地天氣好轉 彭啟明：跨年到元旦最冷達寒流等級

昨天鋒面通過台灣，全台各地都有些雨勢，溫度也因為有降雨也顯著較涼，天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，但沒有降得很低，雖然有雨到目前仍持續，但早晚的低溫仍有16-19度，反而是較前幾天回溫許多。

他說，今天這波鋒面將會東移遠離台灣，後面東北風屬於較乾的冷空氣，今天午後各地水氣將會顯著減少，恢復多雲到晴的天氣，不過迎風面的台北新北市、基隆到宜蘭、花蓮，特別在東北角仍有短暫陣雨。

預計今晚到明晨北部將到15-17度，空曠地區14-15度，和今天清晨相比約略降2度，會有點涼意，中南部感受不到變化，仍有18-21度。

周五將是典型東北風的型態，迎風面的東北部到東半部仍有局部短暫陣雨，其他地方轉為多雲到晴，周六時東北風顯著減弱，風向轉為偏東風或是偏東南風，天氣將顯著好轉，東北部的宜蘭到花蓮，有機會不下雨的空檔會增加許多，而西半部從北到南都維持晴到多雲的好天氣，維持到周日，是近期最好的兩天天氣。溫度上，北部、東半部周末17-23度，中南部19-26度。

彭啟明表示，周日下半天到晚間開始，預期有波鋒面接近，雖然這波鋒面結構不強，範圍不大，但預期北部、東半部有將轉為陰沉偶陣雨，溫度也稍微下滑，北部空曠地區降到15-16度，這波鋒面只有北台灣受影響較明顯，中南部沒太大變化，預期延續到下周一。

他說，下周跨年天氣可能要讓大家頗有環境壓力的，預期下周三開始，新的一波來自於西伯利亞醞釀的強冷高壓將顯著南下，移動速度從下周二開始將橫掃中國東岸，預期到廣東福建都有機會在這幾天接近到零度，台灣則是下周三時冷空氣接近，也會迅速降溫，下周三就有機會降到10-12度。

他說，最冷的時間點在下周四到周五，也就是跨年到元旦，目前許多預測的低溫都朝向只有7-9度間，空曠地區要看輻射冷卻也只有5-7度，這就是大家習慣認知的寒流等級，要到下周末才會回溫。

彭啟明表示，預期一開始周三接近時，會伴隨水氣，是偏濕冷，但到周四時會轉為偏乾冷，先濕冷再轉乾冷，變化很大。當然離現在還有將近一周，還有些溫度極端值的變動性，還需要定期更新資訊，但這樣趨勢是越來越穩定。