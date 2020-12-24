跨年最低溫6度超冷！ 吳德榮：挑戰入冬第一波寒流

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天東北季風影響，氣溫略降；白天起西半部降雨漸歇，大台北東側及東半部仍有局部短暫雨；桃園以南則轉為晴時多雲的天氣。北部15至20度、中部15至24度、南部16至26度、東部16至24度。

明天西半部晴時多雲，白天舒適、早晚涼，大台北東側及東半部偶有局部短暫雨，天氣稍涼。周六、周日各地晴朗穩定、白天溫暖、早晚涼。

下周一一小股微弱東北風，各地仍晴時多雲，僅北海岸及東北部雲量略增、偶有少量飄雨的機率。下周一下午起至周二各地恢復晴朗穩定、白天溫暖、早晚涼的天氣。

他說，下周三冷鋒通過，超強冷空氣直衝而下，當晚氣溫即降至10度以下，愈晚愈寒冷。下周四晨及明年元旦晨將創入冬最低氣溫紀錄。

他表示，明年元旦白天起至3天冷空氣將逐日減弱，氣溫逐日漸升，早晚氣溫仍很低。歐、美模式模擬的強度，31日晨及明年元旦晨，北台灣都會區的最低氣溫約在8、9度，其他平地最低氣溫則更可降至6度左右。若以目前模擬的強度，直接跳過強烈大陸冷氣團，挑戰入冬第一波寒流的機率很高；但由於是期末的模擬，模式會持續調整，應繼續觀察最新資料。