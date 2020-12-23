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北市旅遊補助24日開跑 257間旅館每晚折抵千元

聯合報 / 記者陳惠惠／台北即時報導
北市府推出「台北加碼GO」旅遊補助，限量補助10萬名額。圖／北市觀傳局提供
北市府推出「台北加碼GO」旅遊補助，限量補助10萬名額。圖／北市觀傳局提供

疫情重創北市觀光產業，北市府推出「台北加碼GO」旅遊補助，明天起至明年3月7日的台北燈節期間，自由行旅客原則上在周日至周四，以及春節期間入住257家合作旅館，可享有每房每晚折抵1000元優惠，還有雙層觀光巴士單次票電子兌換券。

觀傳局表示，活動限量補助10萬名自由行旅客，活動時間分兩階段，第一階段今起至明年1月31日，第二階段明年2月1日至3月7日，兩階段各補助約5萬名旅客。

目前參與的257家旅館，均經觀傳局、消防局、衛生局、建管處審查，確保公安衛生無虞，不少旅館還推出房型升等、餐飲回饋、好禮相贈等行銷活動。旅客入住後還可獲得雙層觀光巴士單次電子票2張，上車時只要掃描Email內的QR-code，就可以輕鬆攜伴同遊台北。

民眾若欲申請補助，即日起可至活動官網（https://taipeigo.taipei/）上傳身分證或健保卡等證明文件，並擇定合作旅館事先訂房，但補助限定平日前一天或春節期間，觀傳局已表列可申請補助日期，民眾可對照日程表訂房入住。

由於名額有限，活動官網會顯示「剩餘名額」。若第一階段申請補助逾5萬人，隔天關閉補助權限，至第二階段才會再開放5萬名額度，補助至額滿當天23:59:59，若名額未滿則將補助至台北燈節3月7日閉幕為止。

觀傳局 疫情 春節

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