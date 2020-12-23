板橋站自強號竟沒人開車 台鐵致歉：司機搞錯交班地點

因應南迴線全線電氣化，台鐵今起改點。未料，南迴電氣化營運首日就有車子因跳電卡在隧道，晚間甚至在板橋站有自強號發生沒司機開車狀況。對此，台鐵致歉，並表示是司機對交接班地點認知上有誤差。

台鐵177車次花蓮往斗南自強號，晚間6時左右在板橋站時發生未派班事件，引發議論。

台鐵說，經查177次自強號從花蓮發車，配合自今日起營運改點班表，由原舊制的樹林站交接班，改至在板橋站交接班，致司機員對於交接班地點出現不一致的認知，並由調度員立即開行車命令給司機員續行至樹林站完成交班。