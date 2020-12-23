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板橋站自強號竟沒人開車 台鐵致歉：司機搞錯交班地點

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板橋站自強號竟沒人開車 台鐵致歉：司機搞錯交班地點

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台鐵自強號示意圖。聯合報系資料照
台鐵自強號示意圖。聯合報系資料照

因應南迴線全線電氣化，台鐵今起改點。未料，南迴電氣化營運首日就有車子因跳電卡在隧道，晚間甚至在板橋站有自強號發生沒司機開車狀況。對此，台鐵致歉，並表示是司機對交接班地點認知上有誤差。

台鐵177車次花蓮往斗南自強號，晚間6時左右在板橋站時發生未派班事件，引發議論。

台鐵說，經查177次自強號從花蓮發車，配合自今日起營運改點班表，由原舊制的樹林站交接班，改至在板橋站交接班，致司機員對於交接班地點出現不一致的認知，並由調度員立即開行車命令給司機員續行至樹林站完成交班。

台鐵說，已針對此事件要求各機務段要確實配合改點後新班表再重新審視及確認交接班地點，避免類此事件再次發生。造成旅客之行車延誤，謹致深切的歉意並敬請見諒。

台鐵今晚傳出無人乘務事件。圖／截自臉書「合鐵事故通報平台。
台鐵今晚傳出無人乘務事件。圖／截自臉書「合鐵事故通報平台。

台鐵 自強號

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