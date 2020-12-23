咳嗽發燒別慌 醫師：先就醫診斷

台灣昨天出現本土感染案例，新竹馬偕紀念醫院急診外科主任白永嘉今天表示，民眾若出現咳嗽發燒等症狀，憂心為新冠肺炎症狀，可先就醫由醫師判斷需不需要採檢，不用太恐慌。

中央流行疫情指揮中心昨天公布案765及771，在12月8日至12月11日的行蹤與足跡，引起不少民眾加強自主注意自身的健康狀況。

新竹馬偕醫院醫師白永嘉在個人粉專「急診醫師的眼睛」發文，提醒民眾，若曾有到好市多南崁店，而近日出現咳嗽、鼻塞及嗅覺減少的狀況，懷疑自己出現新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情症狀，一定要主動篩檢。

白永嘉表示，「也要避免接觸別人、全程戴好口罩就醫，儘量不要搭乘大眾運輸工具」。

白永嘉指出，民眾若沒有去過這些地方，但出現類似症狀仍擔心，可到各大醫院由醫師判斷需不需要採檢，戴好口罩就醫，避免接觸人群。

新竹馬偕醫院表示，醫院設有戶外篩檢區，將候診區和診療區分開並獨立動線，讓每名就診者不用進入醫院，即可完成診療服務，降低就醫環節的感染風險，及早攔截疑似個案。

新竹馬偕醫院指出，院方也將堅守防疫態度，全力守護醫療團隊及新竹市民的健康，讓民眾就醫更安心。