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前鋒日報社長郭慶璋當選台北市新聞記者公會新任理事長

聯合報 / 記者王茂臻╱即時報導
台北市新聞記者公會新任理事長郭慶璋。圖╱北市新聞記者公會提供
台北市新聞記者公會新任理事長郭慶璋。圖╱北市新聞記者公會提供

北市新聞記者公會今天舉行第29屆會員大會改選理監事，選出前鋒日報社長郭慶璋擔任理事長。

郭慶璋在致詞時表示，歷屆理事長在推動各項新聞相關的會務工作積效卓著，例如社會光明面新聞報導獎競賽，持續推動兩岸新聞交流；並將擴大辦理新聞學術理論及採訪實務，新聞自律等教育論壇，促使各媒體都能吸收新知，增進各項新聞技能，讓新聞事業環境更清新，新聞更淨化，使民眾更信賴媒體。

第28屆理事長劉本善指出，台北市新聞記者公會歷任理事長來自各報社，電視台，廣播電台與雜誌社，他們積極維護新聞自由，善盡新聞責任，促進新聞事業良性發展，並以保障記者職業、法律及社會權益為職志。他期許新任理事長今後持續推動兩岸新聞交流，與各新聞團體共同繼續維護新聞自由，落實新聞自律，善盡新聞責任。

今日會員大會選岀29屆25位理事及七位監事，將行使職權三年。理事名單：郭慶璋、劉本善、顏光佑、馬長生、周天瑞、翁得元、宣介慈。袁天明、劉長裕、李方琪、朱文貴、倪榮松、劉永嘉、張正、陳志光、陳正杰、楊錦郁、邱乾國、許麗美、黃秋儒、孫立方、連雋偉、李淑蕙、黃琇珮、鄭淑華。監事名單為袁天行、田麗雲、陳雅琳、賴慶裕、王宜弘、謝忠杰與蕭瑩泰。

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