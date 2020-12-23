大變革！駕駛違規記點期限從半年延至2年 首納逕行舉發

大變革！交通部昨天預告修正道路交通管理處罰條例，其中有關汽車駕駛違規記點期，將從6個月延長到兩年，一般駕駛違規記點達12點將吊扣駕照兩個月，且將首度納入照相或檢舉等逕行舉發。最快明年中到下半年上路。交通部說，希望可以達到警惕效果。

按照現行規定，闖紅燈或平交道、超速、搶越行人穿越道、違規停車、蛇行、逼車、大型重機行駛國道、車輛裝載物品不依規定等，將記違規點數1到33點。汽車駕駛人6個月內違規記點達6點以上，將吊扣駕照1個月，且須接受道安講習4小時，一年內吊扣兩次將會吊銷駕照，不過到6個月後點數將歸零重新計算。

根據交通部昨天預告修正，記點累計期間現行為6個月，將予延長，普通駕駛人延長為兩年，職業駕駛人延長為一年；前揭累計期間內違規記點每達12點者，吊扣駕駛執照2個月，並刪除吊銷駕駛執照規定。

不過交通部考量首度將照相取締和檢舉等逕行舉發納入違規記點，駕駛人會因此快速累積違規記點點數，因此該次修法才會刪除吊銷駕照規定，以保障駕駛人權利。

另外，違規記點共達6點以上者，得施以道路交通安全講習。駕駛人可參加講習扣抵點數兩點，普通駕駛人一年一次、職業駕駛人半年一次。

對此，交通部表示，由於現行違規記點沒有像國外效果強烈，很多人罰錢了事，希望修法後駕駛能夠更加遵守。目前很多學者專家跟路權專家說至少要比照日本，有加重項目跟延長，才有警惕效果，希望修法後達成這樣的效果，也呼籲駕駛開車的時候要更遵守交通規則、號誌指示，不能貪圖自己方便作為害其他用路安全事情。

交通部也說，記點項目及點數另授權由交通部會同內政部於違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則中規定。有些違規規劃會增加記點點數，有些違規會減少記點點數，但都還在討論中。

至於何時上路，交通部說12月22開始預告60天，明年2月底完成對外徵求意見，依法請行政院核准立法院審議，要看立法院時間。最快預計明年中可以上路。