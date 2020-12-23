快訊

板橋站自強號竟沒人開車 台鐵致歉：司機搞錯交班地點

金門自來水廠驚爆員工收賄 國統經理躲塑膠桶仍被查獲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大變革！駕駛違規記點期限從半年延至2年 首納逕行舉發

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
交通部預告修法，有關汽車駕駛違規記點期，將從6個月延長到2年。聯合報系資料照
交通部預告修法，有關汽車駕駛違規記點期，將從6個月延長到2年。聯合報系資料照

大變革！交通部昨天預告修正道路交通管理處罰條例，其中有關汽車駕駛違規記點期，將從6個月延長到兩年，一般駕駛違規記點達12點將吊扣駕照兩個月，且將首度納入照相或檢舉等逕行舉發。最快明年中到下半年上路。交通部說，希望可以達到警惕效果。

按照現行規定，闖紅燈或平交道、超速、搶越行人穿越道、違規停車、蛇行、逼車、大型重機行駛國道、車輛裝載物品不依規定等，將記違規點數1到33點。汽車駕駛人6個月內違規記點達6點以上，將吊扣駕照1個月，且須接受道安講習4小時，一年內吊扣兩次將會吊銷駕照，不過到6個月後點數將歸零重新計算。

根據交通部昨天預告修正，記點累計期間現行為6個月，將予延長，普通駕駛人延長為兩年，職業駕駛人延長為一年；前揭累計期間內違規記點每達12點者，吊扣駕駛執照2個月，並刪除吊銷駕駛執照規定。

不過交通部考量首度將照相取締和檢舉等逕行舉發納入違規記點，駕駛人會因此快速累積違規記點點數，因此該次修法才會刪除吊銷駕照規定，以保障駕駛人權利。

另外，違規記點共達6點以上者，得施以道路交通安全講習。駕駛人可參加講習扣抵點數兩點，普通駕駛人一年一次、職業駕駛人半年一次。

對此，交通部表示，由於現行違規記點沒有像國外效果強烈，很多人罰錢了事，希望修法後駕駛能夠更加遵守。目前很多學者專家跟路權專家說至少要比照日本，有加重項目跟延長，才有警惕效果，希望修法後達成這樣的效果，也呼籲駕駛開車的時候要更遵守交通規則、號誌指示，不能貪圖自己方便作為害其他用路安全事情。

交通部也說，記點項目及點數另授權由交通部會同內政部於違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則中規定。有些違規規劃會增加記點點數，有些違規會減少記點點數，但都還在討論中。

至於何時上路，交通部說12月22開始預告60天，明年2月底完成對外徵求意見，依法請行政院核准立法院審議，要看立法院時間。最快預計明年中可以上路。

駕照

相關新聞

板橋站自強號竟沒人開車 台鐵致歉：司機搞錯交班地點

因應南迴線全線電氣化，台鐵今起改點。未料，南迴電氣化營運首日就有車子因跳電卡在隧道，晚間甚至在板橋站有自強號發生沒司機開...

大變革！駕駛違規記點期限從半年延至2年 首納逕行舉發

大變革！交通部昨天預告修正道路交通管理處罰條例，其中有關汽車駕駛違規記點期，將從6個月延長到兩年，一般駕駛違規記點達12...

冷空氣來襲！ 跨年夜低溫探10度 氣象局：可能達到寒流等級

中央氣象局今天表示，明天起水氣漸少，預計耶誕節天氣乾冷；30日起冷空氣南下，溫度持續下降，目前預測會影響到明年1月初，跨...

紐籍機師遭開除 長榮台籍機師沉痛道歉「感到羞愧」

長榮紐籍執勤時多次未戴口罩，確診後連帶傳染兩名機師、一名廣明女員工。長榮稍早宣布，即起免職該機師。長榮一名台籍機師在臉書...

宜蘭連續降雨27天 追平歷史紀錄24日有機會打破

宜蘭繼19日以連續降雨23天打破10月至12月同期紀錄，從11月27日至今天，又連續降雨27天，已經平了1970年宜蘭歷...

前鋒日報社長郭慶璋當選台北市新聞記者公會新任理事長

台北市新聞記者公會今天舉行第29屆會員大會改選理監事，選出前鋒日報社長郭慶璋擔任理事長。

台7線68.6土石大面積坍方 土石還在崩預估7點才能通

台7線68.6公里處明池路段，今下午1時許發生土石坍方，因山區起霧、下大雨，土石仍持續滑落，預估今晚間7點才能搶通恢復單...

南迴電氣化柴油列車照開 鐵道迷：美中不足

南迴鐵路屏東枋寮到台本知本電氣化昨天通車，完成環島鐵路全線電氣化最後一哩路，普悠瑪及推拉式自強號投入營運，有鐵道迷認為南...

影／台8線中橫公路邊坡坍方 雙向交通暫時中斷

花蓮連日下雨，台8線中橫公路匡廬隧道附近，今天下午因邊坡坍方，雙向交通暫時中斷，公路單位已經前往清理，預計晚間8時可恢復...

熟齡健身房為老人家重訓 他們告別拐杖冒險追夢

健身房平時總是年輕人，難得見到銀髮族身影，陽光基金會打造熟齡族健身房「活力健康館」，一群老大人在專業教練的重訓下，平均4...

四物湯只適合女性？ 中醫師糾正錯誤觀念建議這樣進補

一般人普遍認為四物湯只適用於女性，柳營奇美醫院中醫部說。其實，只要有易感疲倦，臉色、唇色略顯蒼白等血虛症狀，不論男女，都...

海廢變身領帶等再生製品 即起在海保署粉專供抽獎

海洋保育署今年推動海洋廢棄物再生製品溯源認證，並將回收的海廢製作成領帶、束口袋、原子筆、板夾等4項再生製品，即起在臉書粉...

熱門新聞

吳德榮：下周跨年最強冷空氣到挑戰寒流 北部剩10度

南港往基隆區間車竟晚2小時 旅客跳腳台鐵曝原因

又死1頭！ 擎天崗水牛死亡數量累積達30隻

2021連假如何請假、出遊玩法完美攻略表 春節這樣請可休16天CP值最高！

只有1天！頂呱呱「一斤雞」再復活 草莓飲第2杯半價

南迴電氣化行車時間縮短？營運首日旅客發現有班次更慢

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。