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南迴電氣化柴油列車照開 鐵道迷：美中不足

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
南迴鐵路屏東枋寮到台本知本電氣化今天通車，電化列車提供乘客舒適、快捷服務；但南迴線柴油列車班次降為14列次，鐵道迷認為和台灣鐵路運輸邁入全面電氣化，實際上有落差，美中不足。記者劉學聖／攝影
南迴鐵路屏東枋寮到台本知本電氣化今天通車，電化列車提供乘客舒適、快捷服務；但南迴線柴油列車班次降為14列次，鐵道迷認為和台灣鐵路運輸邁入全面電氣化，實際上有落差，美中不足。記者劉學聖／攝影

南迴鐵路屏東枋寮到台本知本電氣化昨天通車，完成環島鐵路全線電氣化最後一哩路，普悠瑪及推拉式自強號投入營運，有鐵道迷認為南迴線柴油自強號列車班次由32列次降為14列次，未一併升級由電化列車全面取代，和台灣鐵路運輸邁入全面電氣化的認知，實際上有落差，美中不足。

南迴線電氣化今天通車，普悠瑪及推拉式自強號首次投入南迴線營運，開行6列車次普悠瑪及4列次推拉式自強號，台鐵表示可提升平日運能7%、假日13%，且增加南迴線跨東、西線列車班次計3列次，減少旅客轉乘，另外南半環莒光號列車也不需要於台東及枋寮站更換電力機車，提高乘車品質及便利性。

吳姓鐵道迷說，南迴線電氣化後，台鐵以電化列車取代部分柴油列車運行，南迴線柴油列車班次原32列次，高雄鐵路地下化路段柴油列車班次原25列次，皆降為14列次，其餘列次將以電化列車運行；電氣化目也包括降低柴電列車的空氣汙染和噪音，柴油列車依然馳騁在南迴線，與全面電氣化的認知有落差。

台鐵表示，南迴電氣化後更舒適也更快速，同一台列車可以環島，對國人跟觀光客都更方便；降為每日14列次柴聯自強號仍無法以電化列車替駛，預計要等到2022年新式列車陸續到位後，可全面替駛高雄市地下化所有柴聯自強號列車，南迴線也將朝全電化列車目標邁進。

南迴線 鐵道迷 台鐵

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