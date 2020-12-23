健檢項目多 醫師建議做最適合的檢查抓病灶

醫院健康檢查項目琳瑯滿目，民眾常不知道要做哪些檢查，認為愈貴愈好。門諾醫院腸胃內科醫師戎伯岩提醒民眾，應該要做最合適的健檢，才不會花冤枉錢，又沒找到病灶，延誤治療時間。

醫師戎伯岩表示，隨著健康意識的抬頭，除了醫療院所提供的健檢項目，從一般的檢查項目到高端的特別檢查，選擇項目多且各有特色，甚至有些人以為愈貴愈好或檢查項目愈多愈好。不過，民眾首先須釐清自己健檢的目的，不要因人云亦云跟風，建議依個人病史、生活習慣、家族史等方向與醫師討論，規畫各階段可進行的健檢項目。

至於多久做一次健康檢查，戎伯岩說，40歲以上的成年人若平常有運動習慣，可以4至5年做一次健檢；但若有不良生活習慣，像是抽菸、酗酒，可能要每年做一次健康檢查。

一般來說，40歲以上未滿65歲者，建議至少每2至3年接受檢查，如有高風險因子則繼續追蹤，而年滿65歲以上者則應每年做一次健康檢查。40歲以下者，建議可從基本的健康檢查項目開始，如有家族病史或不良生活習慣，則可檢測相關項目，確保自身健康狀態。