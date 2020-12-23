聽新聞
test
0:00 / 0:00
熟齡健身房為老人家重訓 他們告別拐杖冒險追夢
健身房平時總是年輕人，難得見到銀髮族身影，陽光基金會打造熟齡族健身房「活力健康館」，一群老大人在專業教練的重訓下，平均4個月後就能有效提升肌力、提升體能，不僅告別拐杖人生，反而比年輕時更能冒險，展開浮潛、攀岩、登山等初體驗。
一名帕金森氏症學員「花姨（化名）」年輕時愛跳舞愛運動，40歲時發現動作變緩慢、常跌倒，確診帕金森氏症，很難接受。她長期與疾病為伴，個性逐漸變得不愛出門，直到2年前，60多歲的她得知活力館招生訊息聞風而來，教練盼協助改善她肌少症，強調下肢訓練，經過2年規律運動，成功告別拐杖人生，讓她笑說「來這運動變成我的生活重心，沒有來運動就不知道要做什麼。」
追蹤深度內容：
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言