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熟齡健身房為老人家重訓 他們告別拐杖冒險追夢

聯合報 / 記者魏莨伊／即時報導
63歲女學員分享，想培養規律運動的習慣，有歸屬感也很重要，也因為重量訓練，有機會體驗人生第一次的浮潛和獨木舟，覺得非常快樂。記者魏莨伊／攝影
63歲女學員分享，想培養規律運動的習慣，有歸屬感也很重要，也因為重量訓練，有機會體驗人生第一次的浮潛和獨木舟，覺得非常快樂。記者魏莨伊／攝影

健身房平時總是年輕人，難得見到銀髮族身影，陽光基金會打造熟齡族健身房「活力健康館」，一群老大人在專業教練的重訓下，平均4個月後就能有效提升肌力、提升體能，不僅告別拐杖人生，反而比年輕時更能冒險，展開浮潛、攀岩、登山等初體驗。

一名帕金森氏症學員「花姨（化名）」年輕時愛跳舞愛運動，40歲時發現動作變緩慢、常跌倒，確診帕金森氏症，很難接受。她長期與疾病為伴，個性逐漸變得不愛出門，直到2年前，60多歲的她得知活力館招生訊息聞風而來，教練盼協助改善她肌少症，強調下肢訓練，經過2年規律運動，成功告別拐杖人生，讓她笑說「來這運動變成我的生活重心，沒有來運動就不知道要做什麼。」

帕金森氏症 健身

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