從耶誕到跨年 揮桿賺百萬獎金

你知道統一發票頭獎兩百萬的中獎機率有多高嗎？答案是1/100000000（一億分之一）。

你知道一桿進洞的平均機率為多少嗎？根據統計數據，一般球友是1/12600，巡迴賽職業選手則是1/3700。

兩相比較，簡單地說，打一桿進洞比起統一發票對中兩百萬的機率高多了！

所以，與其坐在家中的沙發上猛對發票，希望能夠受到幸運之神眷顧，在歲末年初之際領個兩百萬元的大紅包；倒不如背上你的球袋，前往揮皇球場par 3第12洞，用實力加點運氣去打個一桿進洞、賺個一百萬元獎金，似乎更有可能美夢成真！

由揮皇高爾夫俱樂部與你好傳媒共同主辦的「百碼百萬」活動，即將於12月24日至1月3日這段期間，於揮皇球場最著名的「天下第一洞」par 3第12洞舉行。這個居高臨下、落差達數十公尺的短洞，是全台灣最美麗的三桿洞之一。以觀音山、淡水河與淡水、八里市區為背景，成為球友們宣示到此一遊的打卡景點。

這次的百碼百萬活動在實際長度一百碼的梯台舉行，但因為梯台與果嶺間的落差極大，實際僅需打60-70碼左右。對於一般球友來說，只需挖起桿控制型揮桿，就有機會把小白球送進洞口裡！即便是缺乏力量的長春、女性或青少年球友，60碼也絕對在他們有效進攻的射程內。

簡單地說，不管你是職業好手或甫拿上球桿的初學者，人人都有機會，而且是三次機會。

「大多數球友打一桿進洞，除非是參加球賽有一桿進洞獎，否則通常只有球場的保險萬把元，但大概得花更多錢去請客送紀念品。開心歸開心，但荷包會大失血。」你好傳媒總經理李思霆說。「這是全台灣史上首次由球場主辦的一桿進洞挑戰賽，不但祭出百萬高額獎金，而且碼數只需打60~70碼，誠意十足！揮皇球場與你好傳媒就是希望能透過這樣的活動，讓球友們在新冠肺炎疫情蔓延的2020年，多點希望、多點動力！球是圓的，只要有信心、勇於嘗試，什麼事都可能發生！」

的確，在全球經濟與日常生活受到新冠肺炎衝擊的2020年，台灣是少數防疫有成、能讓人民維持正常生活的國度。而一直以來致力於推廣高爾夫運動、讓高爾夫更有趣、更普羅大眾的你好傳媒，更在疫情蔓延的今年，持續以一連串新穎有的高爾夫活動，活絡死氣沉沉的台灣高球市場。從最受關注的百日百桿、接著台灣高壇史上第一次的擊遠巡迴賽，都讓熱愛小白球的族群們，有了共同的話題與目標。而即將從耶誕節延續到元旦假期的百碼百萬挑戰賽，更將讓球友們懷抱希望，告別2020，迎接嶄新的2021！

想在歲末年終之際，為自己賺個大紅包嗎？立碼手刀報名百碼百萬挑戰賽吧！