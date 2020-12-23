四物湯只適合女性？ 中醫師糾正錯誤觀念建議這樣進補
一般人普遍認為四物湯只適用於女性，柳營奇美醫院中醫部說。其實，只要有易感疲倦，臉色、唇色略顯蒼白等血虛症狀，不論男女，都適合用四物湯，很多人都被刻板印象扭曲錯誤觀念了。
柳營奇美醫院今天舉行醫療記者會，中醫部醫師李啟光表示，每年11月至隔年1月，是進補好時節，他推薦院方自調「何首烏藥膳包」，含有何首烏、枸杞子、黨參、白朮、茯苓、甘草、當歸、生地、芍藥、川芎等多種藥材組成，除適合闔家，所有藥材更由醫院把關，安全更有保障。
李啟光表示，進補時，須按照個人年齡、體質、身體狀態、生活環境，給予不同調養配方；若患有感冒、發燒、喉嚨痛、身體處在發炎反應時，建議不要進補。
懷孕及適逢生理期女性朋友，應小心評估進補適當性。平時容易心煩氣躁、口乾舌燥、胃腸脹氣、消化不良、便秘、皮膚癢者，則須調整進補方式。
李啟光說，何首烏、枸杞子，具滋補肝腎，可益精明目、強健筋骨、烏髭髮。其中，黨參、白朮、茯苓、甘草等4種藥材組的四君子湯，讓人更有精神、對營養物質消化、吸收更好。
另常見由當歸、生地、芍藥、川芎等4種藥材組成的四物湯，是補血、活血基礎方。一般民眾普遍認為四物湯只適用於女性，事實不然，只要是有著易感疲倦，臉色、唇色略顯蒼白等血虛表現的人，不論男女，都適合用四物湯。
李啟光提醒，中藥是藥，若要冬令進補，須配合本身體質來選擇適合藥材，切勿聽信坊間非專業人士推薦，自行胡亂服用，特別是有特殊體質或患病民眾，進補前最好諮詢合格中醫師或專業醫事人員，發揮冬令進補最好效果。
李啟光也提供何首烏雞湯粥食譜，相關中藥食材如下：
材料︰中藥材（何首烏藥膳包）1包，帶骨雞塊腿300克，薑10克，白米200克，水2000 c.c.，米酒25 c.c.，鹽5克（1茶匙）
作法︰1.電鍋內鍋裝2000c.c.水，再將中藥材、米、雞腿肉和薑片一同放入鍋中，並滴入少許米酒。
2.電鍋外鍋放入700c.c.水（約3.5杯），待電鍋開關跳起，最後加入鹽（或鮮味粉）調味即可。
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