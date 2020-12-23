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海廢變身領帶等再生製品 即起在海保署粉專供抽獎

聯合報 / 記者 王昭月／高雄即時報導
海保署將回收的海洋廢棄物開成領帶等四項再生品，即起在臉書粉專供抽獎。記者王昭月／翻攝
海保署將回收的海洋廢棄物開成領帶等四項再生品，即起在臉書粉專供抽獎。記者王昭月／翻攝

海洋保育署今年推動海洋廢棄物再生製品溯源認證，並將回收的海廢製作成領帶、束口袋、原子筆、板夾等4項再生製品，即起在臉書粉絲頁舉辦抽獎活動，順勢推動「海廢再生製品溯源標章」。

海保署今年試辦海廢回收再利用及溯源認證機制，委託新北市、桃園市、嘉義縣及基隆市回收廢漁網（含蚵繩）逾89公噸，委託澎湖縣與金門縣回收海廢保麗龍逾16公噸。

海保署為確保產品成分確實有使用回收自海洋的廢棄物，更推動海廢再生製品溯源認證，追蹤海廢的來源及收集、分類、處理、再生製造等過程，等於對海廢再製商品建立生產履歷，最後以「海廢再生製品溯源標章」進行識別。

目前已完成領帶、束口袋、原子筆、板夾4項海廢再生製品，民眾掃描QR code，即可連結海保署官網海廢再生製品溯源示範專區，取得產品的海廢成分、生產歷程等資訊。

海洋保育署今年推動海洋廢棄物再生製品溯源認證，並將回收的海廢製作成領帶等4項再生製品，即起在臉書粉絲頁舉辦抽獎活動，順勢推動「海廢再生製品溯源標章」。記者王昭月／翻攝
海洋保育署今年推動海洋廢棄物再生製品溯源認證，並將回收的海廢製作成領帶等4項再生製品，即起在臉書粉絲頁舉辦抽獎活動，順勢推動「海廢再生製品溯源標章」。記者王昭月／翻攝

廢棄物

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