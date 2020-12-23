高鐵：1月4日起開放訂29天內車票 周末往返行程可同時訂
台灣高鐵公司今天宣布，將自明年1月4日（一）起，調整對號座車票開放預售時程，對號座車票除疏運期間或另有公告外，由現行開放預訂28天內調整為29天內（含乘車當日）之車票，即1月4日可預訂至2月1日（一）乘車票。另外，每逢周末（周五至周日）車票，可於四周前周五一次預訂，意即周末往返行程可同時訂位。
高鐵公司表示，為使旅客安排行程更加便利，調整後將依照乘車日更方便推算開放訂票日，例如預定出發日若為某周三，則只要往前推算四個星期前的周三即為開放訂票日，歡迎旅客提早規劃行程、訂位購票。
高鐵公司特別提醒旅客，除每天逐日開放訂位外，每逢周末（周五至周日）車票，可於四周前周五一次預訂，意即周末往返行程可同時訂位（如2021年1月8日周五可開放預訂2月5日周五、2月6日周六及2月7日周日車票），讓旅客更方便依自身需求規劃行程，並安排轉乘運具。
同時，高鐵公司也提醒已可使用車站自動售票機及T Express行動購票App取得敬老、愛心票之旅客，若今年全年均未曾在車站窗口購/取敬老、愛心票，其適用車站自動售票機及T Express行動購票App取票服務的效期將至12月31日止。
高鐵公司建議，旅客可於搭車前再次透過車站窗口購/取敬老、愛心票，經重新驗證身分後，即可持續使用快捷便利的購/取票服務。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言