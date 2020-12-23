高鐵：1月4日起開放訂29天內車票 周末往返行程可同時訂

台灣高鐵公司今天宣布，將自明年1月4日（一）起，調整對號座車票開放預售時程，對號座車票除疏運期間或另有公告外，由現行開放預訂28天內調整為29天內（含乘車當日）之車票，即1月4日可預訂至2月1日（一）乘車票。另外，每逢周末（周五至周日）車票，可於四周前周五一次預訂，意即周末往返行程可同時訂位。

高鐵公司表示，為使旅客安排行程更加便利，調整後將依照乘車日更方便推算開放訂票日，例如預定出發日若為某周三，則只要往前推算四個星期前的周三即為開放訂票日，歡迎旅客提早規劃行程、訂位購票。

高鐵公司特別提醒旅客，除每天逐日開放訂位外，每逢周末（周五至周日）車票，可於四周前周五一次預訂，意即周末往返行程可同時訂位（如2021年1月8日周五可開放預訂2月5日周五、2月6日周六及2月7日周日車票），讓旅客更方便依自身需求規劃行程，並安排轉乘運具。

同時，高鐵公司也提醒已可使用車站自動售票機及T Express行動購票App取得敬老、愛心票之旅客，若今年全年均未曾在車站窗口購/取敬老、愛心票，其適用車站自動售票機及T Express行動購票App取票服務的效期將至12月31日止。

高鐵公司建議，旅客可於搭車前再次透過車站窗口購/取敬老、愛心票，經重新驗證身分後，即可持續使用快捷便利的購/取票服務。